Volley Tonno Callipo, calendario AIPD 2018: un tripudio di emozioni

Serata magica vissuta ieri al PalaValentia. E’ grazie all’incredibile atmosfera che si crea ogni qualvolta si ha la possibilità di stare insieme a delle persone splendide come i ragazzi down, e le loro famiglie, dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Vibo Valentia. L’edizione del calendario 2018 è la numero undici, ma è sempre come fosse la prima volta per le forti emozioni che si provano. Volti felici, sguardi sorridenti e gioiosi sono stati la rappresentazione più forte e pregnante di una serata vissuta a pochi giorni dal Natale. Canti, balli, intrattenimento musicale e la proiezione del video backstage del Calendario AIPD 2018 sono stati tra gli ingredienti principali di un momento di festa e di condivisione. Il Presidente Pippo Callipo, la sua famiglia, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (giocatori e staff tecnico-medico) sono sempre vicini e solidali alle tematiche che hanno un forte impatto e una sensibile ricaduta sulla vita di questi ragazzi che affrontano la quotidianità con grande forza d’animo e con irrefrenabile spirito di volontà. Loro amano i nostri atleti, quegli omoni in giallo e rosso che per loro non sono altro che degli idoli, dei campioni. Ed averli a contatto per la realizzazione delle foto è una sensazione indescrivibile. Foto non posate, che raccontano storie di vita vissuta e che mirano a valorizzare, nel bene e nel male, alcuni tra gli aspetti più rilevanti della vita di una persona. Lo è stato in passato con il tema dell’alimentazione, lo è stato ancor più per questa edizione che ha messo in luce la pratica virtuosa del riciclo dei rifiuti volto ad una maggiore sostenibilità dell’ambiente in cui viviamo. Con dei vecchi pneumatici si sono creati dei tavoli, così come si è fatto per delle pedagne di legno riutilizzate sia per la realizzazione di panche che di uno specchio. O ancora, il riciclo di cassette di legno per colorarle e realizzare una libreria, tappi di bottiglie riusate per la realizzazione di una tenda. Tutto ciò grazie alla poliedricità e alla creatività del team che da anni promuove e realizza il Calendario: dal presidente dell’AIPD Pino Bagnato, a Silvio Casati, fino ad arrivare alla Fotomoderna Grillo (Armando, Vincenzo e Franco) di Vibo Valentia. E ieri sera, la sintesi di tutto ciò è stata perfetta. Alla presenza delle autorità istituzionali (il vicesindaco Bellantoni, il vicepresidente della provincia Lo Bianco, il presidente della Fipav Calabria Carmelo Sestito), il nostro supervisore generale, Avv. Michele Ferraro, ha dato il benvenuto al folto pubblico presente sottolineando l’ormai profondo legame di amicizia che lega la Tonno Callipo all’Aipd. Spazio poi al momento clou della serata, con la proiezione del video backstage con immagini inedite girate durante la realizzazione del calendario. Altro momento significativo è stato quello in cui i ragazzi down si sono cimentati nei balli natalizi coordinati magistralmente dal team dell’Alamana Dance di Sant’Onofrio (VV). E poi ancora, spazio alla musica con la voce napoletana di Pedar e con i suoi ritmi partenopei, tra sonorità blues e folk e con il ritmo tambureggiante dei Blindur, duo polistrumentista campano che ha deliziato la platea con le loro influenze folk e post-rock scaturite dal loro amore per il Nord-Europa. E tra la voce di Pedar e quella dei Blindur, vi è stato lo spazio anche per l’esibizione di Manuele, ragazzo down, che ha suonato brani natalizi con la sua celebre tromba. E per finire, spazio all’immancabile karaoke, guidato dal duo Vincenzo&Miriam Comito con i ragazzi down scatenati insieme ai nostri atleti. Insomma, una serata all’insegna del divertimento e della gioia di vivere che da ancora più valore e forza al connubio creatosi nel tempo tra Tonno Callipo e Aipd.

LE VOCI DEI PROTAGONISTI

Pino Bagnato (presidente AIPD Vibo Valentia): “Sono pieno di emozioni. Una serata intensa che ha visto l’esibizione dei ragazzi, i balletti, il trombettista. Questo è il fine ultimo di tutto il nostro operato: l’integrazione e l’autonomia inseriti nel contesto della normalità. In questi anni abbiamo toccato tanti temi come quello di quest’anno, il riciclo dei rifiuti, che riguarda il nostro futuro. Grazie a Pippo Callipo e a tutti i membri della Volley Tonno Callipo che ci danno la possibilità di poter continuare a fare questo percorso insieme”.

Pippo Callipo (presidente Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “E’ un momento emozionante guardare la gioia di questi bambini, loro che sono gli attori principali di queste bellissime fotografie, E’ una gioia vederli divertirsi qui insieme a noi. E’ un’iniziativa che continueremo a fare. L’amico Pino Bagnato non molla mai ed è merito suo se siamo riusciti oggi a fare questa manifestazione. E’ un momento sociale che si vive, un evento toccante e commovente”.