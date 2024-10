Volley Tonno Callipo, in campo a Verona per l’anticipo della 12° giornata

Dopo la battaglia casalinga persa contro Trento, i giallorossi viaggiano alla volta di Verona con l’obiettivo di lottare alla pari contro la quarta forza del campionato. Una Tonno Callipo che ha lavorato bene in palestra in settimana e che è pronta ad affrontare una nuova difficile sfida. Lavoro individuale e collettivo sul campo per Coscione e compagni volto a migliorare le situazioni di gioco nelle quali ancora la squadra difetta in continuità di rendimento. Una partita da affrontare con la massima concentrazione per provare a tornare in Calabria con dei punti. La squadra ha però dovuto affrontare gravi problemi logistici questa mattina in virtù dello sciopero dei trasporti che ha cancellato il volo che doveva portare la squadra da Lamezia all’aereoporto di Orio al Serio (BG). Preso atto dell’annullamento del volo, la Tonno Callipo è partita in treno, ma un guasto alla locomotrice ha costretto i giallorossi a rimanere fermi nella stazione di Amantea (CS) per parecchio tempo. Insomma, un venerdì nero dei trasporti che ha fatto allungare di parecchio il tempo di durata del viaggio.

Il pre-gara di François Lecat: “A Verona ci aspetta un’altra partita molto difficile contro una grande squadra. Sono stato veramente bene nei due anni trascorsi in maglia Calzedonia, sia sotto il profilo sportivo che umano. Sono stati due anni che mi sono serviti a crescere, ma tutto ciò ora fa parte del passato perché quando scenderò in campo penserò solo a giocare bene per Vibo. Sarà un match duro, ma noi dobbiamo continuare a crederci e giocare sempre più una pallavolo che ci consenta di arrivare al risultato”

VIDEO – LECAT https://www.youtube.com/watch?v=4_aCw-FvNTE&feature=youtu.be

LA TONNO CALLIPO FA 300 Partita speciale per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che a Verona giocherà la partita n° 300 nella massima serie tra Regular Season, Play-Off scudetto, Play-Off per il quinto posto, Coppa Italia e Supercoppa italiana. A breve on line sul nostro sito, www.volleytonnocallipo.com, uno speciale mini-book statistico con tutte le partite ufficiali giocate e tutti i tabellini.

QUI CALZEDONIA VERONA E’ una Calzedonia che è stata rinnovata molto in estate per affrontare al meglio impegni tra Campionato, Coppa Italia e il ritorno in Europa con la Coppa CEV. Tanti gli arrivi a disposizione del confermato coach Nikola Grbic: i ritorni in gialloblù di Pesaresi, Spirito, Birarelli e Pajenk, la prima volta in SuperLega per lo statunitense Jaeschke, l’iraniano Manavinezhad e il bulgaro Grozdanov, le novità di Marretta e Maar, che già militavano nel campionato italiano. L’arrivo di Manavinezhad è un passo storico per la pallavolo mondiale: mai nessun giocatore iraniano ha giocato in un torneo diverso da quello del proprio paese, né tanto meno in Italia. Una Verona che ha dovuto fronteggiare un periodo di difficoltà ad inizio campionato, per via anche di molteplici infortuni (su tutti Djuric), ma che si sta riprendendo alla grande. Dopo il successo di mercoledì scorso a Bari contro Castellana Grotte, infatti, gli scaligeri hanno raggiunto il quarto posto in classifica.

I PROBABILI “STARTING-SEVEN Il tecnico di casa Grbic dovrebbe puntare su Spirito in regia, Stern opposto, Mengozzi (che dovrebbe essere ancora una volta preferito all’acciaccato Birarelli) e Pajenk al centro, in posto 4 si giocano due posti Maar, Jaeschke e l’iraniano Manavinezhad, libero Pesaresi. Coach Tubertini potrebbe puntare su Coscione al palleggio, Patch opposto, Costa e Verhees al centro, Antonov e uno tra Lecat e Massari in posto 4, Marra libero. Domagala e Presta pronti a dire la loro, dall’inizio o a partita in corso, così come avvenuto nel match contro Trento.

PRECEDENTI ED EX Sono ben 29 i precedenti tra le due compagini con il bilancio a favore della Tonno Callipo che ha conquistato 16 successi a fronte di 13 sconfitte. Tre gli ex di turno: Marretta tra le fila di Verona, Coscione e Lecat tra le fila di Vibo.

ARBITRI A dirigere il match saranno gli arbitri Marco Zavater di Roma e Fabrizio Pasquali di Ascoli Piceno

INTERNET RADIO E TV Match in diretta streaming su Lega Volley Channel visibile a pagamento (al costo di € 2,90 sulla piattaforma Eleven Sports (sportube). Diretta radiofonica su Radio Onda Verde dalle ore 20:25. Differita su Volley Channel, canale 649 del DTT, visibile in tutta la Calabria, martedì 18 dicembre alle ore 21:30. Diretta testuale, infine, sui nostri social con aggiornamenti su facebook (Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia), twitter (@volleytonnocall) ed instagram (tonno_callipo_volley).