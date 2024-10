Volley – Tonno Callipo: Felix: “La SuperLega è un sogno. Sono nel campionato più bello del mondo”

Primo giorno di scuola al PalaValentia per il nuovo martello giallorosso, il brasiliano Sergio Luiz Felix Junior. Lo schiacciatore classe 1990 ha già esordito domenica scorsa nel match del Pala Panini contro Modena realizzando anche due punti. Il primo approccio con la sua nuova realtà pallavolistica con una doppia seduta, pesi e tecnica. Queste le sue prime parole da neo atleta della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

“La SuperLega è un sogno – ha esordito Sergio Felix – e sono veramente felice di essere approdato in una società come la Tonno Callipo. Ho tanta voglia di far bene nel Campionato più bello del mondo e per me è una grande responsabilità far parte di un gruppo che ha annoverato grandi pallavolisti brasiliani, su tutti Murilo e Raphael. Conosco bene Deivid Junior Costa – ha proseguito lo schiacciatore giallorosso – e in passato ho lavorato con coach Fronckowiak nel Vivo Minas. Domenica scorsa a Modena ho provato una bella emozione a scendere in campo e a vedere anche il calore dei tifosi che saluto e che aspetto in tanti al palazzetto. Abbiamo bisogno di loro per poter far bene”.