Volley – Tonno Callipo, dopo la vittoria si cercano conferme a Milano

Si gioca oggi pomeriggio, ore 18:00, la gara di Campionato SuperLega Credem Banca, Revivre Axopower Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, match valevole per la dodicesima giornata di Campionato. La guida alla partita.

COME ARRIVA LA TONNO CALLIPO Con tre punti fondamentali messi in cascina contro Siena giovedì scorso, la Tonno Callipo viaggia alla volta di Busto Arsizio con il morale alto in vista della sfida che attende i giallorossi domani pomeriggio in quel di Busto Arsizio (VA) in casa della Revivre Axopower Milano. In terra lombarda si gioca la penultima di regular season del girone d’andata ed in palio ci sono punti pesanti in chiave Coppa Italia. La compagine di coach Valentini punta a trovare la necessaria continuità facendo tesoro dell’ottima prestazione messa in campo contro i toscani con la squadra che ha mostrato un ottimo piglio sia sotto il profilo squisitamente tecnico, sia dal punto di vista agonistico. La squadra è partita nel tardo pomeriggio alla volta del capoluogo lombardo, domattina è prevista la classica seduta di rifinitura pre-gara. Alla vigilia del match ecco il pensiero di capitan Davide Marra e del centrale Stefano Mengozzi, tra i migliori in campo nella sfida con l’Emma Villas Siena.

Davide Marra: “Con Siena e’ arrivata una vittoria molto importante per noi. Ora però dobbiamo subito pensare alla partita contro Milano perché di fronte avremo un avversario forte, con tante buone infividualita’, che sta facendo bene. Dovremo essere umili cercando di fare bene le nostre cose”.

Stefano Mengozzi: “Veniamo da un’ottima prestazione corale contro Siena dove ha funzionato tutto molto bene. Ora andiamo ad affrontare Milano, una squadra ben allenata da coach Giani che mette in campo un gran bel gioco. Noi dobbiamo stare molto attenti e cercare di prendere spunto da quanto di positivo fatto contro Siena e metterlo in campo contro Milano”.

VIDEO MENGOZZI https://www.youtube.com/watch?v=wCSx4-lhews

Quella di domani, sarà la partita numero 332 nella massima serie (tra SuperLega, Play Off, Coppa Italia e Supercoppa italiana).

QUI REVIVRE AXOPOWER MILANO Quinta in classifica con 18 punti, la squadra di coach Andrea Giani proviene dalle ultime due sfide giocate contro le finaliste del recente Mondiale per Club. I meneghini hanno dapprima colto una grande vittoria casalinga contro la Lube Civitanova, mentre nell’ultimo match giocato in trasferta contro i Campioni del Mondo di Trento, Milano è uscita sconfitta con il punteggio di 3-0. Ragion per cui, Abdel-Aziz e compagni scenderanno in campo contro la Tonno Callipo con l’obiettivo di ritornare alla vittoria e di conquistare punti fondamentali per la corsa al miglior piazzamento in chiave Coppa Italia. Giani può contare su una squadra di grande qualità in tutti i reparti con Sbertoli in regia (a fare da secondo c’è l’ex giallorosso Izzo) e l’opposto olandese Abdel-Aziz vero e proprio cannoniere dei lombardi autore la scorsa stagione di una grandissima stagione. Al centro ecco tre centrali di assoluto valore come Piano, Bossi e lo sloveno Kozamernik, mentre in posto 4 c’è la coppia franco-canadese composta da Clevenot e Maar. Il libero, è il marchigiano Nicola Pesaresi.

PRECEDENTI ED EX Sono 4 i precedenti tra le due compagini con il bilancio in perfetta parità. Due vittorie a testa per Revivre Axopower e Tonno Callipo. Gli ex di turno sono Marco Izzo (a Vibo dal novembre 2016 fino al termine della scorsa stagione) e Todor Skrimov (lo schiacciatore bulgaro ha militato nel club meneghino nelle stagioni 2015-15 e 2016-17.

GLI ARBITRI A dirigere il match saranno gli arbitri Marco Zavater del Comitato Fipav di Roma e Giuseppe Curto del Comitato Fipav di Trieste-Gorizia. Il primo arbitro fischia in Serie A dal 2008, mentre il secondo arbitro è in Serie A dal 2013.

TV, RADIO ED INTERNET Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Lega Volley Channel (piattaforma Eleven Sports a pagamento). La differita della partita andrà in onda su Volley Channel (emittente televisiva ufficiale della Tonno Callipo, canale 649 del digitale terrestre) martedì 18 dicembre alle ore 21:30. Diretta radiofonica della partita su Radio Onda Verde (radio ufficiale della Tonno Callipo) a partire dalle ore 17:55. Aggiornamenti, infine, sui nostri canali social e sul sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it).