Volley Tonno Callipo, le parole di Antonov sulla sfida di Ravenna

La Tonno Callipo sarà impegnata sabato sera, 02 dicembre, in casa della Bunge Ravenna nel match valevole per la 10° giornata del Campionato di SuperLega UnipolSai. E dopo la dura parentesi casalinga contro Perugia e Modena, la compagine giallorossa vuole provare a voltare pagina e tornare a fare punti e vincere. Non sarà facile perché Ravenna rappresenta un ostacolo difficile in virtù anche dei brillanti risultati conquistati in questo inizio di stagione che l’hanno proiettata nei quartieri alti della classifica. E’ Oleg Antonov a fare il punto della situazione a tre giorni dal match. Ecco le sue parole:

“Sarà una partita difficile contro una squadra che ha dimostrato di essere una squadra molto forte. Ci manca un po’ il gusto della vittoria anche perché abbiamo affrontato dei top-team tranne Milano che per noi è stata un’occasione mancata. Noi comunque abbiamo dimostrato che abbiamo un certo valore, che arriviamo a lottare fino alla fine, solo che ci manca un po’, come dire, di presunzione che ci porti a vincere qualche set e fare punti anche con le grandi. E’ un gruppo che si sta impegnando tanto, sto cercando di trasmettere la mia esperienza a tutta la squadra”.

Fonte: Ufficio Stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia