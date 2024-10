Volley: Tonno Callipo, Mengozzi: ‘Mai mollare fino alla fine’

Campionato che non concede pause e così la superlega torna nuovamente in campo questa sera con la Tonno callipo che al Palacalafiore di Reggio Calabria, ore 19,30, ospita il Sora. Presenta il match il centrale Mengozzi: “Troppa tensione non gioverebbe mentalmente alla squadra soprattutto perché ci sono tanti atleti giovani che devono rimanere calmi e non farsi abbattere da eventuali errori che commetteremo”. Secondo uno dei giocatori più esperti della formazione calabrese invece domani bisognerà essere “più spregiudicati, più concreti al servizio cercando di mettere in difficoltà i giocatori avversari di seconda linea.

Altro punto di forza che dovremo sfruttare sarà il muro-difesa e tenere il cambio palla come fatto nel terzo e quarto set a Piacenza”. Proprio ritornando ad esaminare la performance dell’ultima gara disputata al PalaBanca: “E’ stata una partita un po’ strana quella contro la Gas Sales, perché siamo partiti insicuri, quasi aspettando un po’ di vedere le loro mosse e senza pensare invece al nostro gioco che dovevamo imporre. Nei primi due set loro sono stati nettamente superiori, però poi mi è piaciuta la reazione che abbiamo avuto a partire dal terzo set, tenendoli sempre sotto nel punteggio. Il quarto set poi è qualcosa che dobbiamo tenere a mente perché non abbiamo mai mollato fino alle fine”.