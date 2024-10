Volley Tonno Callipo, mese di Febbraio da brividi

Si apre una nuova settimana di lavoro per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Nel prossimo fine settimana il Campionato di SuperLega UnipolSai si fermerà per dare spazio alla F4 della Del Monte® Coppa Italia e i giallorossi disputeranno la prossima partita domenica 05 febbraio al Pala Valentia, ore 18:00. Oggi pomeriggio è prevista una seduta di scarico pesi in palestra, mentre Coscione e compagni nella giornata di domani effettueranno una doppia seduta di allenamento imperniata sulla tecnica. Sarà, peraltro, un mese di febbraio molto intenso per i giallorossi, scaturito dalla modifica del calendario delle ultime giornate.

Sei partite in venti giorni per la squadra di coach Kantor con l’ultima giornata di Regular Season, inizialmente prevista per domenica 5 marzo, anticipata a mercoledì 22 febbraio, ore 20:30. Di seguito, ecco il calendario definitivo delle ultime sei gare di campionato (già previsti anticipi e posticipi) che la Tonno Callipo dovrà giocare:

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – KIOENE PADOVA – domenica 05 febbraio, ore 18:00;

LPR PIACENZA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – giovedì 09 febbraio, ore 20:30 diretta Rai Sport 1;

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – CALZEDONIA VERONA – domenica 12 febbraio, ore 18:00;

BIOSI’ INDEXA SORA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – domenica 19 febbraio, ore 18:00;

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – TOP VOLLEY LATINA – mercoledì 22 febbraio, ore 20:30;

BUNGE RAVENNA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – sabato 25 febbraio, ore 18:20 diretta Rai Sport 1.

Nella foto, coach Waldo Kantor durante un time-out (foto Franco Pirito)