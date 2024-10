Volley – Tonno Callipo priva di continuità, perde contro Milano

Esce sconfitta con il punteggio di 3-0 la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia dalla sfida in trasferta sul campo della Revivre Axopower Milano. Un match in cui la compagine di coach Valentini ha avuto più di un’occasione per impensierire la compagine meneghina di coach Giani, ma ai giallorossi è mancata la necessaria continuità per poter provare a portare a casa punti. Ne ha approfittato Milano che ha giocato una partita ordinata e senza fronzoli. Al fischio d’inizio, coach Valentini punta sulla formazione vista nelle ultime partite con Zhukouski al palleggio, Al Hachdadi opposto, Vitelli e Mengozzi al centro, Kadu e Skrimov in posto 4, Marra libero. Giani risponde con lo schieramento tipo: Sbertoli in regia, Abdel-Aziz opposto, Piano e Kozamernik i centrali, Clevenot e Maar di banda, Pesaresi libero. Subito padroni di casa avanti 6-2 con coach Valentini che chiama il primo time-out discrezionale. La squadra ne beneficia e rimonta subito lo svantaggio trovando prima la parità, 10-10, con il muro di Vitelli e poi virando avanti 10-11 con Skrimov. La Tonno Callipo però non riesce a mantenere un livello di gioco continuo, complice anche la reazione di Milano che trova un break di vantaggio portandosi sul 14-11 e poi 20-16 con l’ace di Clevenot. Il francese spacca il set dai nove metri e la Tonno Callipo perde il parziale 25-17. Inizia male il secondo parziale per Marra e compagni sotto 5-0 (fuori Kadu dentro Strohbach). Milano si porta avanti fino all’11-4, poi arriva la reazione importante dei ragazzi di Valentini che si portano sotto fino al 17-14. I lombardi però amministrano il vantaggio e, nonostante un ottimo Vitelli in battuta, conquistano il set 25-21. Parte a spron battuto nel terzo set la Tonno Callipo trovando 4 punti di vantaggio (3-7) dopo il muro di Zhukouski. I giallorossi però non riescono a mantenere in vantaggio e nella parte centrale del parziale Milano rimonta riportandosi avanti 18-15 con l’ace di Sbertoli. Nel finale i padroni di casa allungano e conquistano il set (25-19) e i tre punti.

IL TABELLINO

Revivre Axopower Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: 3-0

(25-17, 25-21, 25-19)

Revivre Axopower Milano: Abdel-Aziz 16, Kozamernik 6, Sbertoli 3, Maar 7, Piano 7, Clevenot 17, Pesaresi (L). Ne: Hoffer (L), Basic, Izzo, Hirsch, Gironi, Bossi. All. Giani

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 2, Marra (L), Vitelli 7, Marsili, Skrimov 7, Kadu 2, Domagala, Al Hachdadi 15, Strohbach 3, Mengozzi 3, Lopez. N.e.: Cappio (L), Presta, Focosi. All. Valentini.

Arbitri: Zavater e Curto

Note: Revivre Axopower Milano: 8 muri, 6 ace, 15 errori in battuta, 65% in attacco, 52% (37% perfette) in ricezione.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: 6 muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 41% in attacco, 41% (17% perfette) in ricezione.

IL POST-PARTITA

Antonio Valentini (allenatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia):

“Ci è mancato qualcosa stasera: merito a Milano che ha fatto una buonissima gara. Ci dispiace molto perché dopo la prestazione di Siena, dovevamo e potevamo fare meglio. Ora dobbiamo ripartire immediatamente perché non è possibile fermarsi in questo campionato e la partita di questa sera lo dimostra”.

Nella foto, il muro a tre giallorosso prova a contrastare l’attacco di Abdel-Aziz

