Volley Tonno Callipo, terza settimana di preparazione

Dopo il riposo del fine settimana, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ha ripreso gli allenamenti questa mattina con una seduta pesi in palestra. Tutti agli ordini del preparatore atletico Pasquale Piraino in vista di una settimana che si preannuncia molto intensa. Tanti gli allenamenti previsti infatti per i giallorossi che si divideranno al mattino tra sedute di allenamento in palestra pesi e in piscina, mentre al pomeriggio proseguirà il lavoro sul campo imperniato sulla tecnica agli ordini di coach Lorenzo Tubertini.

La settimana si concluderà, peraltro, con il primo test-match stagionale, un allenamento congiunto che si svolgerà al Pala Valentia venerdì 01 settembre, con inizio a partire dalle ore 17:30, insieme alla Gioiella Micromilk Gioia del Colle (BA), compagine neopromossa in Serie A2 allenata dall’ex coach giallorosso Vincenzo Mastrangelo e nella quale militano tanti ex atleti Tonno Callipo: Marchiani, Scopelliti, Grassano, oltre all’ex preparatore atletico giallorosso Pascal Sabato. Di seguito, ecco il calendario completo degli allenamenti della terza settimana:

LUNEDI’ 28 AGOSTO: mattino, pesi; pomeriggio, tecnica;

MARTEDI' 29 AGOSTO: mattino, piscina; pomeriggio, tecnica;

MERCOLEDI' 30 AGOSTO: mattino, pesi; pomeriggio, riposo;

GIOVEDI' 31 AGOSTO: mattino, piscina; pomeriggio: tecnica;

VENERDI' 01 SETTEMBRE: mattino, pesi; pomeriggio: allenamento con Gioia del Colle al Pala Valentia.

Nella foto, una fase di allenamento della scorsa settimana con l’attacco del giovane opposto polacco Domagala