Volotea, da Lamezia due nuove tratte nazionali

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato l’avvio di due nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona. I nuovi voli estivi collegheranno la Calabria con il Veneto e la Liguria rispettivamente dal 26 e dal 27 maggio, con 2 voli alla settimana per tratta e un totale di 13.350 biglietti disponibili verso il capoluogo veneto e 9.750 verso quello ligure.

“Per l’estate 2018 abbiamo deciso di scendere in pista con due nuovi collegamenti che accorciano le distanze tra Calabria, Veneto e Liguria – afferma Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. I passeggeri calabresi potranno così scegliere se trascorrere qualche giorno di relax tra i caruggi genovesi o partire alla scoperta della città di Romeo e Giulietta, approfittando dei nostri nuovi voli comodi, veloci e sempre diretti. Siamo certi che questo bis di destinazioni saprà conquistare i viaggiatori in partenza dallo scalo di Lamezia”.

“Siamo in presenza di un nuovo concreto risultato che premia la costante attività da noi posta in essere per mettere la rete aeroportuale calabrese al centro di un network sempre più funzionale alle esigenze di sviluppo del nostro territorio”, ha dichiarato Arturo De Felice, Presidente della Sacal Spa. “Siamo grati a Volotea per aver dato fiducia alla Sacal e aver scelto di ritornare ad operare in Calabria. Ci auguriamo che in futuro la nostra collaborazione possa ampliarsi e riguardare anche altre destinazioni e con presenza tutto l’anno”.

Grazie alle due nuove rotte, nei prossimi mesi Volotea renderà ancora più semplici i collegamenti tra il nord e il sud della Penisola, permettendo a tutti i passeggeri in partenza dallo scalo calabrese di raggiungere comodamente Genova e Verona, due città dinamiche e ricche di fascino. Ma non solo! Volotea punta a supportare il tessuto economico locale attraverso l’avvio delle 2 nuove rotte. Grazie ai nuovi collegamenti, infatti, Volotea incrementerà il volume incoming domestico verso la Calabria, offrendo a turisti e viaggiatori la possibilità di visitare ancora più comodamente la Regione e le sue bellezze naturalistiche.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.