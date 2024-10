Walter De Horta vestirà anche nella prossima stagione la maglia della Reggio BiC

Ancora novità importanti in vista del prossimo campionato di massima serie del Basket in Carrozzina

L’atleta spagnolo ha vissuto la scorsa stagione sportiva a Reggio Calabria quella che probabilmente è stata una delle sue migliori stagioni della carriera.

De Horta, atleta che ha vestito la canotta numero 17 del club, ha dimostrato di essere un rapido ed ottimo difensore.

In diverse partite, inoltre, ha saputo essere anche determinante in fase offensiva realizzando canestri importanti.

Atleta tatticamente fondamentale nello scacchiere di coach Antonio Cugliandro, grazie anche al suo punteggio di classificazione 3.5, che permette di poter avere diverse soluzioni nelle rotazioni durante i match ha risposto presente alla chiamata amaranto.

Una piacevole conferma per il roster dei reggini nella nuova ed ormai imminente stagione sportiva, che va ad arricchire un roster sempre più competitivo.

“Dopo una buona stagione svolta lo scorso anno – ha dichiarato De Horta – siamo riusciti a lasciare una bella sensazione e la consapevolezza che possiamo ottenere ancora di più se ce lo mettiamo in testa.

Quest’anno avremo dei nuovi innesti che aiuteranno molto la squadra, e finora gli obiettivi dichiarati dal club durante il mercato sono molto importanti .

Personalmente – ha concluso l’atleta- voglio dimostrare a tutta la squadra della Reggio Bic che posso contribuire ancora di più rispetto alla scorsa stagione, so che con l’aiuto dei miei compagni possiamo fare grandi cose”.