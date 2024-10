Wear the sea, la nuova linea di gioielli made in Reggio

Nella serata di ieri, presso la Libreria Laruffa – Dimensione Cultura, in occasione del secondo anniversario dall’apertura, l’artista ungherese, reggina d’adozione, Krisztina Szabo ha presentato per la prima volta la sua linea di gioielli “Wear the Sea” (indossa il mare).

La particolarità di questi gioielli è che la maggior parte di essi è realizzata utilizzando i vetri di mare, vale a dire i vetri colorati, levigati dalla forza del mare e che troviamo sulle nostre spiagge. Un legame forte quello tra l’artista e il mare, elemento ricorrente anche nelle sue opere pittoriche che ripercorrono le tradizioni e i miti della Magna Grecia.

E così, sempre alla ricerca di nuove sfide, la poliedrica artista ha ideato questi gioielli, frutto, oltre che della passione per il mare, anche delle ricerche di design nell’ambito dei suoi studi presso l’Accademia di Belle Arti della nostra città.

Una linea di gioielli originali, realizzati interamente a mano con rame, vetro e/o pietre; le peculiarità dei materiali e l’incastonatura realizzata interamente a mano, fanno di ogni gioiello un pezzo d’arte unico.

https://www.facebook.com/wts.jewellery