Cambiamenti climatici, il webinar con Legambiente sulle sfide ambientali del Mediterraneo

Legambiente Calabria organizza oggi, 6 febbraio alle ore 15, il webinar “Cosa sono i cambiamenti climatici?”, un’importante occasione di confronto e approfondimento sugli effetti della crisi climatica, con particolare attenzione al Mediterraneo e alla Calabria.

L’evento si terrà in diretta sulla pagina Facebook di Legambiente Calabria e su ZOOM e vedrà la partecipazione di esperti del settore:

Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, che presenterà il progetto “Calabria al centro del Mediterraneo”;

presidente di Legambiente Calabria, che presenterà il progetto “Calabria al centro del Mediterraneo”; Federico Grazzini , meteorologo Arpa, che interverrà su “I cambiamenti climatici e i suoi effetti”;

, meteorologo Arpa, che interverrà su “I cambiamenti climatici e i suoi effetti”; Silvio Greco, vice presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che parlerà di “Mediterraneo, ecosistema fragile”.

Un’opportunità da non perdere per approfondire una delle sfide più urgenti del nostro tempo e capire come agire per tutelare il nostro territorio e il nostro mare.

Prossimo webinar il 13 febbraio

L’evento di oggi sarà seguito da un secondo appuntamento il 13 febbraio 2025 alle ore 16:00, dedicato a “L’impatto dei cambiamenti climatici su città e territori”.

Interverranno:

Giuseppe Mendicino , Professore Ordinario all’Università della Calabria, con un intervento sugli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio;

, Professore Ordinario all’Università della Calabria, con un intervento sugli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio; Francesco Luca Basile, Professore Ordinario all’Alma Mater di Bologna e delegato MUR – Horizon Europe per Clima, energia e mobilità.

Per partecipare, segui la diretta sulla pagina Facebook di Legambiente Calabria o collegati su ZOOM (https://us06web.zoom.us/j/85902735066?pwd=okWJvGgj0y09bDGW92TbrRmFAZqdJ9.1)

I webinar rientrano nell’ambito del progetto “Calabria al Centro del Mediterraneo”, promosso da Legambiente Calabria e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Calabria (CUP J58D22000410001).