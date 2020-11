Drink a casa, a Reggio arriva Winelivery! Scopri le promozioni

Non è mai stato così facile avere vino, birra e tanti altri drink direttamente a casa! Come? Con Winelivery, l’App per bere! La piattaforma per ordini online operante in 45 città d'Italia è arrivata anche a Reggio Calabria.

Il periodo non potrebbe essere dei migliori, data l'impossibilità di uscire a tarda sera a causa del coprifuoco, Winelivery rappresenta una vera e propria luce di speranza per mantenere quel pizzico di normalità di cui gli italiani hanno bisogno, in pochi semplici "tap".

Cos'è Winelivery

Winelivery è anche a Reggio Calabria! Quale miglior notizia di avere, finalmente, a casa tua il servizio di consegna a domicilio dove puoi acquistare bevande alcoliche e riceverle in meno di 30 minuti ed alla temperatura ideale e direttamente dal produttore….così risparmi, offrendo un servizio tanto più facile, comodo, veloce e conveniente possibile.

Quando puoi ordinare

Puoi ordinare tutti i giorni dalle 10:00 di mattina con consegna fino alle 24.00 (all’1:00 di notte venerdì e sabato) e scegliere tra una vasta gamma di prodotti tra cui vino, birra, liquori, distillati, cocktail kit per aperitivo, analcolici, superalcolici, acqua e ghiaccio. Collegandoti al sito online o Scaricando l'app (IOS o Android), dopo esserti registrato, potrai acquistare o regalare le migliori bottiglie di alcolici a prezzi molto convenienti. Il drink delivery è il nuovo modo di bere vino o fare aperitivo a casa o dove si vuole!

Partner CityNow: scopri le speciali promozioni

Dalla sinergia tra imprese che operano sul territorio è nata una fantastica iniziativa: uno sconto immediato sul primo ordine effettuato non appena avrai scaricato l'app.

Utilizzando il codice CITYNOW avrete una riduzione di €10, su di una spesa minima di €15.

Con Winelivery è possibile anche mandare un regalo! Scegli la bottiglia perfetta o la Gift Card da regalare.

Un'altra bella sorpresa è che Winelivery consegna i tuoi acquisti alla temperatura che preferisci. Scegli tra le bottiglie di bollicine e champagne quella che vuoi stappare.

Cosa ti porta da bere

Vino, selezionato dai sommelier. Una vasta scelta di DOC o DOCG italiane ed estere di altissima qualità al vino naturale, biologico, vegano e senza solfiti ricercati con cura tra piccoli produttori.

L’idea di Winelivery è quella di portare non solo alcolici a domicilio, ma anche acqua, ghiaccio e snack con cui accompagnare l’aperitivo. Sull'App o sul sito online puoi ordinare la miglior birra artigianale i cocktail già miscelati di NIO cocktails o i kit per preparare il tuo cocktail BrandSection.seo.at-home Con Winelivery puoi ordinare d’asporto i kit come spritz, vodka lemon, gin lemon e gin tonic consegnati con ghiaccio, cannucce e bicchieri inclusi.

Il servizio di drink delivery offre inoltre la possibilità di ricevere a domicilio alcol tra cui rum, vodka, gin, tequila, grappa e amari, ma anche bevande analcoliche come acqua tonica, aranciata, limonata, ginger beer, ginger ale e molto altro!