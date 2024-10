‘Winter Fashion’, a Reggio Calabria un grande evento di moda

Winter Fashion il prestigioso evento di moda, si svolgerà giorno 12 novembre alle ore 19, presso l’incantevole Palazzo Corrado Alvaro di Reggio Calabria. Un evento unico, dall’alto valore qualitativo. Un’elegante e raffinata sfilata di moda di imprese locali. L’obiettivo nasce dall’idea di creare un sistema di sinergie territoriali che operano per la realizzazione di eventi utili a dare visibilità al territorio locale ed alle imprese che su questo territorio insistono.

In passerella saranno presentati i più importanti atelier del territorio come: Spazio 70, Micifur, Tandem, Nadia Mastroeni Acconciature e Trucco, Creazioni Adriana Scopelliti, Greenvision Ottica Gianni Livigni, Elida Boutique, Margi, Official Car Gruppo Formula 3, Accociature e make up Francesco Cogliando, Elia Diaco (angiologia e medicina vascolare), il Gruppo Caminiti e come ospite d’onore il maestro orafo Gerardo Sacco.