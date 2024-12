Reggio, trasforma il tuo corpo con il metodo Reverse Calisthenics: workshop esclusivo e gratuito

Sei pronto a rivoluzionare il tuo benessere fisico e mentale? Il 13 dicembre, dalle 9:00 alle 11:30, ti invitiamo al nostro workshop esclusivo presso il REVERSE CALISTHENICS STUDIO di Santa Caterina. Con oltre 6.000 lezioni svolte e più di 1.200 allievi formati, Reverse si afferma come punto di riferimento per chi è alla ricerca di una tipologia d’allenamento efficace, sicuro e innovativo.

Avrai l’opportunità di scoprire un metodo all’avanguardia, totalmente a corpo libero, che combina forza, equilibrio e consapevolezza per risultati tangibili e duraturi. Un approccio che, oltre a migliorare il tuo corpo e darti benessere funzionale nelle tue attività quotidiane, eleva anche le tue capacità e performance nello sport.

REVERSE ABILITY: L’Allenamento su Misura per Te

“Dopo aver esplorato i principi fondamentali di REVERSE CALISTHENICS, ti garantirai l’opportunità di conoscere ABILITY, una nuova branca del metodo, ideata per essere adatta a tutti. Mentre l’approccio principale si concentra sulla performance e sulla forza pura, Reverse Ability rende l’allenamento accessibile a ogni persona, garantendo il raggiungimento degli stessi obiettivi”.

“Questo nuovo programma si focalizza sul rinforzo articolare, sulla postura e sulla mobilità, aiutandoti a recuperare la naturale fluidità dei movimenti e a ridurre le tensioni muscolari. Reverse Ability ti permette di ritrovare equilibrio fisico e mentale, indipendentemente dalla tua età o livello di fitness”.

Il Workshop, guidato dal coach Domenico Nunnari – ideatore del metodo – offrirà un’esperienza completa e coinvolgente.

“Inizieremo con un’introduzione teorica per comprendere i fondamenti scientifici che rendono Reverse e Ability così efficaci. Seguirà una sessione pratica, durante la quale potrai partecipare a un allenamento completo progettato per migliorare la tua forza, il tuo equilibrio e la tua consapevolezza del corpo. Infine, riceverai consigli personalizzati per scegliere l’approccio più adatto al tuo caso, in base alle tue esigenze specifiche”.

“Un evento aperto a tutti, a partire dai 19 anni. Non è necessaria alcuna esperienza precedente, ma solo la determinazione, la costanza e la volontà di prenderti cura di te stesso. Che tu voglia iniziare un nuovo percorso di benessere, avere un corpo forte, ipertrofico e solido, perdere peso, o migliorare le tue performance attuali, il Metodo Reverse può fare la differenza. Lo dicono, oltre che i numeri, anche e soprattutto i risultati di chi ha deciso di affidarci la propria salute e si allena con noi ormai da anni”.

“Chi parteciperà al Workshop avrà diritto di prelazione rispetto a qualsiasi altro utente, per accedere alle nuove classi che avvieremo al mattino, dal Lunedì al Venerdì, a partire da Gennaio”.

Dettagli del Workshop:

• Data: Mercoledì 13 Dicembre 2024

• Orario: Dalle 9:00 alle 11:30

• Location: Reverse Calisthenics Studio

• Iscrizione: L’evento è gratuito ma i posti sono limitati. È necessaria l’iscrizione.

• Selezione: L’accesso ai corsi successivi sarà soggetto a una selezione basata sulle caratteristiche tecniche e coordinative di base necessarie per allenarsi in gruppo.

Come Iscriversi:

“Puoi prenotare il tuo posto oggi stesso, contattando il team Reverse attraverso i nostri canali INSTAGRAM e FACEBOOK, per inviare la tua candidatura e ricevere tutte le informazioni necessarie”.

“Il cambiamento inizia con una scelta. Non perdere questa occasione unica per iniziare il tuo percorso verso il benessere e la completezza. Scegli di migliorare la tua vita e unisciti a noi in questa esperienza unica. Ti aspettiamo il 13 Dicembre!”.