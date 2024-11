Workshop su “Ecodomotica & GreenJobs”. Lo sportello Green Jobs a Reggio Calabria

Lo sportello Green Jobs, servizio innovativo di orientamento professionale sul tema della green economy, si sposterà a Reggio Calabria nella giornata di sabato 7 febbraio 2015, presso l’Istituto “Panella – Vallauri”, nell’ambito delle iniziative culturali previste nel Workshop “Ecodomotica & GreenJobs”.

Lo Sportello Green Jobs, realizzato dalla collaborazione tra Città dei Mestieri di Milano e Associazione Greenin’People, si è rivelato un successo evidente, oltre le migliori aspettative. Nato come progetto pilota si pone come modello unico e del tutto innovativo nel panorama dei servizi pubblici per il lavoro sia per quanto riguarda la tematica (i green jobs) sia per l’approccio (acceleratore motivazionale). Si può affermare che lo Sportello Green Jobs rappresenti un’importante innovazione nei servizi pubblici per il lavoro, ponendosi in modo coerente con le direttive europee e nazionali di sviluppo delle politiche del lavoro green. Inoltre, la metodologia utilizzata di ‘accelerazione motivazionale’, ha stimolato numerosi utenti a valutare l’avvio di nuova impresa o attività professionale, dimostrando una risposta positiva e di grande proattività per cogliere le opportunità offerte dalla riconversione verde dell’economia e della società. Concludiamo dicendo che questo progetto si pone come servizio estremamente apprezzato dagli utenti, dal grande impatto sociale e che può rappresentare un modello, da potenziare e soprattutto da esportare in altre Città, Province e Regioni italiane.



Durante la mattinata, Matteo Plevano, responsabile dello Sportello di Milano e fondatore del portale Greenjobs.it, presenterà il tema dei green jobs con una panoramica sui settori che offrono maggiori opportunità lavorative e sulle figure più richieste dalle imprese. Nel pomeriggio sarà possibile fissare incontri personalizzati di orientamento, relativi alla scelta del proseguimento degli studi, ricerca attiva del lavoro o avvio di start up in ambito green. Con un taglio personalizzato, in funzione della formazione e delle esperienze professionali maturate dallo studente, si facilita la definizione di un percorso professionale coerente con i propri valori, aspirazioni, capacità, alla luce delle opportunità offerte dal mercato del lavoro green. Viene dato supporto circa i settori maggiormente in crescita e le figure professionali più ricercate dalle imprese, per facilitare la definizione di un progetto professionale concreto, stimolante e impattante a livello sociale.