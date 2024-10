Mega Yacht a vela (il più grande al mondo) attraversa Stretto

Ha attraversato lo Stretto di Messina questo pomeriggio lo yacht a vela più grande al mondo.

Il Sailing Yacht A è uno yacht a vela varato nel 2015. La nave è a motore assistito a vela progettato dalla Doelker + Voges (per gli esterni), da Philippe Starck e costruito da Nobiskrug a Kiel, in Germania, per l’oligarca russo miliardario Andrey Melnichenko.

Lo yacht ha fatto bella mostra di sé nelle acque dello Stretto catturando l’attenzione di appassionati e curiosi.