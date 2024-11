Yoga della risata: i professionisti del sorriso, superare la crisi costruendo il futuro

A tutti noi è capitato di sentirci meglio dopo un’allegra serata fra amici o dopo aver guardato un esilarante commedia.

In concordanza con i nostri vecchi saggi che ci consigliavano di sorridere davanti alle avversità della vita, per gli effetti positivi che essi stessi avevano sperimentato, nasce vent’anni fa, in India, lo yoga della risata.

Graziella Mazza ed Angelina Pettinato, formatesi più di un anno fa in Emilia Romagna con Richard Romagnoli, Ambasciatore nel mondo di questa straordinaria tecnica, in oltre un anno hanno portato lo yoga della risata in Calabria facendolo conoscere ad oltre 1500 persone: nelle scuole, aziende, centri salutistici, associazioni, piazze, parchi, in Sila, all’Abbazia di Corazzo portandone testimonianza al congresso nazionale a Cervia davanti al fondatore, dr. Madan Kataria.

Ancora più entusiasmante è che le teachers internazionali, per la prima volta in Calabria, a Catanzaro, sabato 30 e domenica 31 maggio certificheranno sette fantastici allievi che si preparano a metterne in pratica la forza scatenante della risata.

Di fatto essere certificati leader vuol dire entrare a tutti gli effetti nel circuito internazionale dello yoga della risata.

Il medico e studioso indiano, in linea con la gerontologia ed i suoi predecessori, ha studiato a lungo gli effetti positivi sul corpo e sulla mente e da lì ha avuto l’idea di creare un club della risata dove mettere in pratica la tecnica.

La riflessione importante, che ha fatto nascere questa semplice e straordinaria tecnica è stata che non sempre ci sono buoni motivi per ridere; tuttavia il corpo reagisce positivamente sia se la risata avviene spontaneamente sia se è indotta da esercizi.

La conseguenza è un’eccezionale risposta rigenerante per la capacità, tra le tante, di scaricare le tensioni, aumentare il sistema immunitario, migliorare la respirazione, aumentare le capacità legate all’attenzione e alla performance.

Cinque persone nel parco di Mumbai vent’anni fa diventano ben presto cinquanta, cinquecento. Dopo venti anni si contano migliaia di club sparsi in oltre settantadue stati nel globo.

Oltre un milione di persone ogni giorno praticano questa tecnica per dieci-quindici minuti consecutivi e questo ha permesso di ottenere risultati incredibili.

Oggi pensare di formare le persone a ridere vuol dire spingerle a pensare in positivo, ad affrontare la vita quotidiana con slancio e forza costruttrice, evidenziando la parte migliore di sé in grado di creare nuovi progetti da nuove idee.

La Promethes, definendosi Associazione di Motivazione Sociale crede nelle potenzialità umane e nella unicità. Più leader e teachers ci saranno nel mondo più la missione dello yoga della risata, ossia quello di scatenare la gioia e portare pace, sarà raggiunto.