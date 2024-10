Da Yogu colazione senza limiti: arriva il gustoso buffet “All you can eat” – FOTO

"Yogù" l'attività che da anni stupisce reggini e turisti con le sue prelibatezze culinarie presenta un nuovo tipo di colazione: "All you can eat"

Cosa serve per cominciare al meglio una giornata? Secondo gli esperti si tratta di una bella colazione. Un momento fondamentale che non va assolutamente sottovalutato.

I reggini sono famosi per dedicare il giusto tempo alla loro colazione ed anche per la loro voglia di “varietà”.

Yogù arriva 7 anni fa a Reggio Calabria in via Fata Morgana per spostarsi ed ampliarsi poi sul Corso Garibaldi dove oggi, grazie anche alla presenza di un gazebo, ben si instaura nella via principale di Reggio Calabria.

Qui i clienti possono dar libero sfogo alla fantasia e gustare prodotti impossibile da trovare altrove. Le imprenditrici calabresi di Yogù hanno infatti deciso di portare una ventata di novità nella Città dello Stretto proponendo i richiestissimi prodotti dell’american food.

I 30 anni di esperienza nel settore hanno di certo contribuito al successo di quello che oggi è uno dei locali preferito dai reggini di ogni età. Dal dolce al salato, dalla frutta al gelato, la yogurteria – creperia si è sempre più specializzata anche in aperitivi, pranzi, cene e colazioni.

“Yogù” l’attività che da anni stupisce reggini e turisti con le sue prelibatezze culinarie presenta un nuovo tipo di colazione: “All you can eat“.

Un servizio pensato non solo per i tanti reggini che, ogni giorno, fanno tappa da Yogù per assaporare una colazione a regola d’arte, ma anche per i numerosi turisti che vorrebbero mantenere le loro tradizioni anche all’estero e per i giovani aderenti ai progetti Erasmus che popolano la nostra città.

COLAZIONE ALL YOU CAN EAT

La colazione ‘All you can eat‘ sarà disponibile da Yogù a partire dalle ore 08:00 fino alle 11:00. Il locale del Corso Garibaldi metterà a disposizione degli avventori un buffet di 3m con ogni tipo di prodotto immaginabile per la propria colazione.

Dai cornetti al succo di frutta, passando per le crostate fatte con diversi tipi di marmellata e ancora caffè americano, latte, spremute, tè, cappuccini, frutta, biscotti, yogurt liquido da farcire con numerosi tipi di cereali, prosciutto, formaggio, bacon, wurstel, uova. La lista dei prodotti della colazione di Yogù è davvero infinita.

La particolarità di questa iniziativa risiede non solo nel potere consumare tutto ciò che si desidera, ma ovviamente anche nel prezzo:

colazione classica €5,50;

colazione americana € 8,00.

Per godere di questa fantastica promozione vi è una regola imprescindibile, quella anti spreco: tutto ciò che si trova nel vostro piatto dovrà essere consumato, pena un supplemento da pagare.

Come tanti altri locali reggini, Yogù è proiettato verso una politica sostenibile, tanto che al calar della sera e della serranda quello che è rimasto viene donato ai più bisognosi.

La colazione All you can eat sarà disponibile a partire dal 10 giugno presso i locali di Yogù, Corso Garibaldi 182.

Yogù invita anche locali, B&B e attività reggine a creare una sinergia con il locale che offre un ottimo servizio banqueting.

