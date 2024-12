Zenga avverte anche la Reggina: ‘Il Siracusa non è un supermarket’

Da diversi giorni si parla di alcuni calciatori del Siracusa verso i quali ci sarebbero degli interessi. Per esempio su Acquadro, centrocampista completo, lo scorso anno protagonista con il Trapani di una promozione esaltante, società alla quale è rimasto molto legato e che ne vorrebbe un suo ritorno.

E poi Convitto, l’esterno d’attacco, anche lui nella passata stagione prima a Vibo e poi a Trapani, che avrebbe intenzione di cambiare aria vista l’utilizzo negli ultimi tempi non continuo. Lo stesso procuratore di quest’ultimo, qualche giorno addietro si era sbilanciato parlando di un gradimento del suo assistito verso la Reggina. A distanza di qualche giorno, il brand ambassador del Siracusa Walter Zenga, attraverso un post, ha voluto fare una precisazione in merito a queste vicende:

Il post di Zenga

‘Leggo con interesse dei giocatori del Siracusa già in altri club. Vorrei ricordare a tutti che il Siracusa non è un supermarket dove puoi prendere ciò che vuoi perché, se lo vuoi, lo paghi. Il Siracusa è una società seria e chi pensa il contrario non ha ancora capito come funziona il mondo Siracusa. Forza Leoni’.