Per i celiaci e gli amanti del gluten free sbarca a Reggio Calabria “Zero Glutine Life”

Sempre più spesso, negli ultimi anni, sentiamo parlare di glutine e persone celiache. Tanti hanno imparato a conoscere questa nuova realtà e tanti altri sono ancora invece all’oscuro di ciò che si cela all’interno dei prodotti che siamo abituati a consumare quotidianamente.

Le persone affette da questa malattia, in Italia sono sempre più, all’aumento dei celiaci però non corrisponde un effettivo aumento dei prodotti senza glutine non confezionati. Proprio per soddisfare a 360° le esigenze di chi ha deciso di condurre una vita senza glutine, nasce Zero Glutine Life, il franchising che chiude il circolo vizioso dei prodotti imbustati e fornisce finalmente, a celiaci, intolleranti e fan del senza glutine, la possibilità di gustare ogni giorno delizie appena sfornate.

Zero Glutine Life arriva a Reggio Calabria, dove i celiaci consapevoli sono quasi 5 mila. Tutti i reggini avranno, finalmente, la possibilità di trovare un locale in centro in cui sentirsi come a casa ed in cui le parole d’ordine sono freschezza e bontà!

Una nuova sfida, quella di Giorgio Lanza e della madre Anna Pontari che portano nella Città dello Stretto una vera e propria rivoluzione. Anche se vi sono già dei negozi in cui è possibile acquistare prodotti senza glutine, nessuno ancora aveva mai pensato di offrire alle persone che soffrono di questa patologia dei prodotti sempre freschi, studiati attentamente per garantire una sicurezza che non sempre è ritrovabile in tutti i locali. Molti sono convinti che basti preparare i loro piatti utilizzando dei prodotti senza glutine, ma la contaminazione è sempre possibile se non si è sufficientemente accorti.

É proprio Anna, colei che si occuperà di questa nuova realtà, a raccontarci la mission di Zero Glutine Life: “Io sono esattamente come le persone che verranno ad acquistare i nostri prodotti, sono celiaca. La mia intenzione è quella di poter trasmettere al consumatore reggino quella tranquillità che non può trovare in nessun altro luogo. Voglio che la gente possa sentirsi veramente come a casa e che si sfati il mito che, dicendo addio al glutine, non si possa più gustare un piatto cucinato come si deve”.

Un’innovazione ed una sicurezza di cui i reggini avevano un forte bisogno, soprattutto perché nel 2018 è impensabile che tante persone debbano privarsi del piacere di mangiare bene a causa delle loro intolleranze, garantita anche dall’esperienza di Anna al Cordon Bleu, uno degli storici bar cittadini, noto a tutti per le sue bontà.

Zero Glutine Life tratterà dunque prodotti di origine garantita creati in laboratori appositi, dove il rischio di contaminazione diverrà solamente un incubo da dimenticare. La peculiarità del franchising, che sta per arrivare a Reggio, risiede anche nel tipo di offerta culinaria. Oltre a trattarsi ovviamente di prodotti senza glutine, il nuovo locale si baserà molto sulla tradizione siciliana, una delle più squisite cucine presenti in Italia insieme a quella calabrese e campana.

Dalla colazione con 6 diversi tipi di cornetti e 4 di crostate, passando per la sezione biscotti, rosticceria, pane e la gustosissima pasticceria!

“Abbiamo un’offerta di prodotti molto ampia – prosegue Anna – Vorrei dare alle persone con il mio stessa problema, una vita normale. Per questo motivo la presenza di brioche, arancini, cornetti e soprattutto del pane, così difficile da trovare e quasi impossibile da preparare in casa, diviene una vera e propria conquista per chi fino ad oggi si è dovuto accontentare di prodotti confezionati”.

Zero Glutine Life offrirà a tutti i reggini un servizio di consumazione sul posto, con colazioni ed aperitivi buffet tutti da gustare, ma punterà molto anche sul servizio di asporto e sull’immancabile domicilio! Sarà possibile gustare le infinite delizie del nuovo locale anche la domenica su ordinazione ed oltre alla classica gastronomia sono previsti anche dei menù panini, pizze ed una pasticceria da far gola veramente a tutti!

Se alla qualità del prodotto si aggiungono anche prezzi sensibilmente più bassi rispetto al mercato, è ovvio che ci troviamo di fronte ad un’equazione perfetta.

L’appuntamento con la nuova apertura di Zero Glutine Life è per domenica 14 ottobre alle ore 17:00 in Via del Torrione, 71. Tutti i reggini sono invitati a partecipare per poter toccare con mano la bontà dei prodotti offerti.