Amanti della birra e del buon cibo a raccolta: il black friday arriva da Zio Fedele

Il lavoro del bistrot di via Zaleuco prosegue a ritmo serrato. Ecco la proposta di Zio Fedele per la settimana del Black Friday

Il lavoro del bistrot di via Zaleuco prosegue a ritmo serrato. Il locale del centro città propone, anche per questa settimana, numerosi eventi per i suoi affezionati clienti.

In quasi tutto il mondo l’ultima settimana di novembre è famosa per il tanto atteso ‘Black Friday’, da Zio Fedele, però, potrete trovare anche qualcosa in più!

TANDEM LINGUISTICO

La settimana di eventi targati family bistrot ha inizio martedì 26 novembre. Al locale torna il ‘Tandem linguistico’ che ha occupato numerose serate della scorsa stagione. Un appuntamento settimanale divenuto imperdibile grazie agli studenti ESN Reggio Calabria.

Per l’occasione potrete gustare delle fantastiche crespelle accompagnate dalla sangria, ad un prezzo vermanete speciale.

BLACK FRIDAY

Il black friday non può che arrivare anche in via Zaleuco. Curiosi di scoprire quali saranno le promozioni dello Zio? Si parte giovedì 28 novembre, con un giorno d’anticipo e con delle offerte imperdibili che termineranno domenica 1 dicembre.

Amanti della birra, del cibo o di entrambe? Il locale ha pensato ad ognuno di voi con delle piccole sorprese che faranno gioire il palato (ed anche il portafoglio).

PROMO

Birra Ichnusa non filtrata 3×3;

aperizio a €6,00 (a partire dalle ore 18:00);

giropizza a 13€;

tutte le proposte presenti sul menù al 10% di sconto.

Dallo Zio non può di certo mancare la musica, per questo motivo, in occasione del venerdì più famoso al mondo, a farvi compagnia a partire dalle ore 21:00 sarà presente Alex Perdido con una speciale selezione musicale.

Chi dice che il giorno dello shopping non possa adattarsi anche al cibo? Immaginate di trovarvi già seduti al family bistrot e di percepire l’inconfondibile odore delle crespelle. Zio Fedele vi attende per una nuova settimana insieme all’insegna del relax, del divertimento e del buon cibo.

“Per noi la parola famiglia è sinonimo d’amore. L’amore è la massima espressione di solidarietà e rispetto. sono principi che ci mettono in contatto gli uni con gli altri”. (Zio Fedele)

