Cook sound system, da Zio Fedele la cucina diventa spettacolo

Doppio appuntamento, pranzo e cena ovviamente in compagnia della musica e del buon cibo. Zio Fedele esce dal bistrot per uno spettacolo senza precedenti

Imprevedibilità. É questa la caratteristica predominante degli eventi di Zio Fedele. L’amato bistrot di via Zaleuco presenta un nuovo, grandissimo evento: doppio appuntamento, pranzo e cena ovviamente in compagnia della musica.

QUANDO

A grande richiesta torna la ‘Domenica dello Zio’. Il bistrot vi attende il 13 ottobre a partire dalle 12:30. Si avete capito bene, le attività di Zio Fedele hanno inizio a pranzo per proseguire fino a dopo cena!

COOK SOUND SYSTEM

Il pranzo dello Zio prende il nome di “Cook sound system” ed è un originale progetto di Alex Perdido ideato per deliziare palato e orecchie. Un dj ed un cuoco insieme nello stesso show. Per la prima volta gli avventori del bistrot avranno la possibilità di osservare l’amato zio in azione.

Ma quale sarà la specialità del giorno? Il locale del centro città ha abituato i clienti a proposte culinarie innovative sempre nuove. E, per la domenica che verrà, il piatto prescelto è la paella. è un piatto tradizionale della cucina spagnola a base di riso, zafferano e frutti di mare o carne.

Ancora una volta Zio Fedele mette in mostra la multietnicità che, da sempre, lo contraddistingue.

Pronti dunque a vedere Zio Fedele che cucina la Paella a ritmo di musica? Così il cibo che andrete a gustare conterrà il gusto ed il ritmo del sound scelto da Alex Perdido. Un piccolo segreto? I due potrebbero interscambiarsi nel corso dell’evento. Un mix perfetto di musica e odori nell’attesa che la paella sia pronta.

L’OFFICINA DEL RUMORE – STAY ROCK

La domenica dello Zio proseguirà di sera, alle ore 21:30, in compagnia della musica rock. Protagonista dell’evento la band “L’officina del rumore”. Il progetto musicale degli ospiti dello Zio vede riuniti musicisti di tutte le età e di ogni genere, ispirati dal fuoco del rock.

Insieme alla band, domenica sera, sarà possibile ripercorrere la storia del rock dai Beatles ai Rolling Stones, dai Pink Floyd ai Queen, ed ancora Deep Purple, U2, The Clash, Eric Clapton Simple MInds.

Membri del gruppo:

Davide Leandro Rosaci Lead Vocal

Mariano Barbalace Guitar

Nicola Megalizzi Guitar

Giancarlo Rinaldi Bass

Antonio Cutrupi Drums

Pronti a cantare sulla musica scelta per voi dello Zio gustando le prelibatezze che tanto amate?

INFO & PRENOTAZIONI

3393149207