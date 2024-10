‘Zona Amaranto’: quel primo tempo con il Brescia, le motivazioni del TFN e le ultime quattro gare

Stagione che si avvia verso la sua conclusione con la Reggina ancora all’interno della griglia play off. La squadra di Inzaghi ha sprecato la grande opportunità di consolidare la posizione in classifica giocando male e perdendo con il Brescia, ma per fortuna nella stessa giornata chi insegue non è riuscito a fare meglio. Nel corso di “Zona Amaranto“, in onda questa sera alle 19,40 si parlerà di questo ma anche delle motivazioni del TFN e la conferma dei tre punti di penalizzazione già richiesti dalla Procura Federale e poi di queste ultime quattro giornate in cui si cercherà di mantenere almeno l’ottavo posto.

Leggi anche