“Zona Amaranto”: tutto sulla Reggina, dal campionato al calciomercato

Inizio d’anno e di ritorno inaspettato per la Reggina. Una sconfitta immeritata quanto bruciante quella subìta al Granillo contro la Spal, compagine apparsa in grande difficoltà sul piano del gioco e della qualità, ma capace di vincere il match addirittura sull’unico cross della partita e senza mai tirare in porta. Una Reggina che al Granillo non sa più vincere e che dovrà ripresentarsi nuovamente in casa sabato prossimo con la Ternana. Parleremo di questo ma anche di tanto calciomercato all’interno di “Zona Amaranto“, questa sera su CityNow alle 19,40.