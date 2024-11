‘Zona Amaranto’: l’udienza al TFN, le dichiarazioni di Inzaghi, i play off

Giornate intense in casa Reggina. Da Benevento si torna con un punto ma anche il rammarico di una vittoria mancata. Nonostante ciò la squadra amaranto guadagna un punto sulla nona e mantiene la quinta posizione grazie al pareggio del Cagliari e la sconfitta del Pisa. Oggi è anche la giornata dell’udienza davanti al TFN e tra i tifosi c’è grande attesa ed anche un pò di preoccupazione per quello che potrà accadere. Poi ci sono le doppie dichiarazioni di mister Inzaghi che hanno scatenato il dibattito soprattutto sui social. Di tutto questo se ne parlerà stasera a “Zona Amaranto“, in onda sulla pagina facebook di CityNow alle 19,40 circa.

