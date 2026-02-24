ZTL Aeroporto di Lamezia, Ranuccio (PD): ‘Decisione calata dall’alto, si penalizza il turismo organizzato’
Il consigliere dem sull'introduzione della nuova ztl sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto lametino, con entrata in vigoe a soli 3 giorni dalla comunicazione
24 Febbraio 2026 - 15:43 | Comunicato Stampa
In merito alla notizia relativa all’introduzione di una nuova ZTL sulle strade interne aperte all’uso pubblico dell’Aeroporto di Lamezia Terme, con entrata in vigore a soli tre giorni dalla comunicazione ufficiale, interviene il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio (PD).
«Regolamentare gli accessi e migliorare la viabilità è un obiettivo condivisibile – dichiara Ranuccio – ma non si può pensare di introdurre misure di questo impatto senza alcun confronto preventivo e con tempi di adeguamento praticamente inesistenti».
Turismo organizzato e transfer: i tempi non si improvvisano
«Il turismo organizzato non si improvvisa. Parliamo di contratti, programmazioni e accordi sottoscritti con almeno dodici mesi di anticipo. I servizi di transfer per la stagione estiva sono già stati pianificati e venduti sui mercati nazionali e internazionali. Cambiare le regole a stagione avviata significa scaricare sugli operatori costi, responsabilità e disagi che non possono essere gestiti in pochi giorni».
Secondo il Vicepresidente del Consiglio regionale, «in una fase in cui la Calabria rivendica risultati importanti sul piano delle presenze turistiche, è incomprensibile adottare provvedimenti senza coinvolgere chi ogni giorno lavora per portare visitatori nella nostra regione».
La richiesta: confronto SACAL e regime transitorio
«Non è in discussione la legittimità della ZTL – precisa Ranuccio – ma il metodo. Le decisioni che incidono su un comparto strategico dell’economia regionale devono essere precedute da concertazione, preavvisi congrui e, se necessario, da un regime transitorio che tuteli le attività già contrattualizzate».
«SACAL apra immediatamente un tavolo di confronto con gli operatori del turismo organizzato e le DMC – conclude – perché non si può continuare a parlare di centralità del turismo e poi assumere decisioni unilaterali che rischiano di comprometterne l’operatività».