10 anni di Falcomatà, Versace: ‘Ancora presto per un bilancio. Necessario ricordare da dove siamo partiti…’

10 anni di governo per Reggio Calabria, 10 anni di Falcomatà. il 29 ottobre 2024 il primo cittadino della città dello Stretto ha raggiunto i ‘dieci anni di amore‘, così come li ha definiti lo stesso sindaco attraverso un post su FB.

Un periodo lunghissimo caratterizzato da luci, ombre, successi, insuccessi e guai giudiziari.

“Credo sia ancora prematuro fare un bilancio perchè manca ancora un anno e mezzo per la fine della seconda consiliatura – spiega il vice sindaco della Metro City Carmelo Versace – Come spesso accade in un arco di tempo così lungo, ci sono delle cose che sono andate bene e delle cose che sono andate male. E’ necessario ricordare da dove siamo partiti ovvero. Il gap economico iniziale ha fortemente penalizzato il percorso e le idee della prima giunta. Da lì una risalita, piano piano, che ha portato all’uscita dal piano di rientro”.

Versace elenca poi, nel corso dell’ultima puntata di Live Break, una serie di obiettivi raggiunti dall’amministrazione Falcomatà.

“L’amministrazione ha azzerato il precariato a Palazzo San Giorgio, ha riportato un pò di serenità e legalità all’interno delle società partecipate con la scommessa vinta su Castore, ricordiamo anche il fallimento evitato di ATAM. Non entro nel merito delle opere pubbliche perchè ci sono alcune opere ancora in corso che i cittadini attendono da troppo tempo. Il più grande successo? L’uscita dal piano di rientro che insieme ad una maggiore credibilità romana ha consentito di ottenere maggiori risorse per la nostra città. L’insuccesso? Credo che non siamo riusciti ad incidere molto sulla macchina amministrativa. Avremmo dovuto forse controllare maggiormente i processi nel settore delle opere pubbliche”.