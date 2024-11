Finisce il parità il derby tra il Bocale e la Polisportiva Taurianovese. Una gara in cui, specie nel secondo tempo, il Bocale ha provato a vincerla, ma gli ospiti hanno giocato una partita perfetta chiudendo tutti i varchi.

Nella prima frazione i padroni di casa potrebbero capitolare in due occasioni, ma l’estremo difensore Leonardi e bravo a negare la gioia del goal a Carbone.

Il Bocale le prova tutte, ma che non sia annata si vede della piccole cose e causa un pestone, Lo Gatto deve fare a meno anche di Laurendi costretto a lasciare il campo. Il subentrato Gioia non fa però rimpiangere il faro del centrocampo biancorosso. Buono l’esordio dal primo minuto di Marco Romeo.

In avvio di ripresa la Taurianovese potrebbe passare in vantaggio, ma Carbone pecca di egoismo e viene fermato da Bianchi uno dei migliori in campo. Da qui in poi è un monologo locale, ma Bugatti, Catanzaro e Astuto non concretizzano le numerose occasioni da rete create.

Al triplice fischio finale, esultano gli ospiti. Rammarico in casa Bocale per non essere riusciti ad incamerare tre punti contro una diretta concorrente.

INTERVISTE AL SEGUENTE LINK:http://www.asdbocalecalcio1983.it/15-giornata-bocale-pol-taurianovese-0-0-video-interviste.html

TABELLINOBOCALE – TAURIANOVESE 0-0

Bocale: Leonardi, Anghel (31’ st Erbetta), Dieni, Romeo, Cucinotti, Bianchi, Catanzaro, Laurendi (38’ Gioia), Bugatti, Saviano (15’ st Astuto), Moreno All. Lo GattoTaurianovese: Spingola, Centenari, Se.Musumeci, Sa. Musumeci, Guido, Sicari, Secondi, Barreca (30’ st Condrò), Carbone, Spataro (38’ st Calomino), Garreffa All. NavaArbitro: Stefania Signorelli di Paola – Assistenti: I. De Bartolo e G. De Bartolo di CosenzaAmmoniti: Bianchi, Bugatti, Romeo, Moreno, CarboneRecupero: 2’ pt, 4’ stSpettatori: 100 circa