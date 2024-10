Al via la 44esima edizione di ‘Rumori Mediterranei Roccella Jazz Festival’. Il programma

Domani si apre la 44esima edizione di Rumori Mediterranei Roccella Jazz Festival che si terrà a Roccella Jonica dal 17 fino al 25 agosto con la direzione artistica di Vincenzo Staiano.

Nel solco della ricerca musicale posta a base delle ultime edizioni della rassegna, anche quest’anno molti saranno gli omaggi commissionati dalla direzione artistica del festival dedicati a grandi figure del jazz italo-americano. A partire dal concerto di apertura affidato al super quartetto composto dal pianista italiano Antonio Faraò, dal sassofonista Chase Baird, dal contrabbassista Ameen Saleem, entrambi statunitensi, e dal batterista russo Sasha Mashin, che al Porto delle Grazie presenterà un progetto dedicato al grande sassofonista Bob Berg, figura di punta del jazz statunitense di fine secolo. Prima del concerto saranno rivelate le sue origini italiane, un dato fino ad ora inedito.

Altri omaggi, commissionati dalla direzione artistica del festival, saranno dedicati a grandi figure del jazz italo-americano come Harry Warren, Muzzy Marcellino e Vince Guaraldi, Art Pepper, Dean Martin, da parte, rispettivamente, del Cinzia Tedesco Quartet, della Cortale Jazz Orchestra, di Libero Sax “Pepper on the The Rochs” di Luca Cerchiari e Riccardo Mei Quartet, sulla scia di un percorso di ricerca avviato circa sei anni fa.

Oltre a Chase Bird, Ameen Saleem e Sasha Mashin, ci saranno musicisti provenienti da diversi paesi: i Newen Afrobeat dal Cile, il Katarina Kochetova Quartet dalla Serbia, il Saso Popovski Quintet dalla Macedonia del Nord, i Jembaa Groove (una band multietnica) dalla Germania e il Georgios Tsolis Quartet dalla Grecia.

Sarà, quindi, il Porto delle Grazie ad ospitare i due primi concerti.

Gli appuntamenti di Rumori Mediterranei Roccella Jazz Festival

Dopo la serata di apertura del 17 agosto, affidata alla formazione guidata da Antonio Faraò, sabato 18 toccherà alla Newen Afrobeat rinnovare i fasti del celebre cantante e attivista africano Fela Kuti.

Giorno 19 agosto il Festival si trasferirà al Jazz Village allestito sul Waterfront Sisinio Zito, che ospiterà eventi di vario tipo (dall’enogastronomia all’editoria) fino al 23 agosto. Saranno 10 i concerti in programma.

Oltre a Katarina Kochetova, a Cinzia Tedesco, alla Cortale Jazz Orchestra, a Pasquale Innarella, Saso Popovski, Jemba Groove, Georgios Tsolis, Luca Cerchiari e Riccardo Mei, ci saranno i nuovi talenti italiani Thomas Umbaca e il Nicola Caminiti European Quartet.

Il 24 agosto e 25 agosto, come da tradizione, il Festival si chiuderà al Teatro al Castello di Roccella Jonica. Sabato 24 toccherà al Mauro Sigura Quartet, con special guest Luca Aquino, aprire la serata che proseguirà poi con Stefano Di Battista & Cutello Bros New Generation. Domenica 25, infine, saranno protagonisti l’O.R.SI. Contemporary Orchestra, assieme ad Andy Sheppard, e il Danilo Rea Trio con un progetto imperniato sulla figura di Billie Holiday.

Tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili sui siti www.roccellajazz.org e www.visitroccella.it.

Per visualizzare il programma completo cliccare sul seguente LINK.