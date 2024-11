Coach Benedetto: “Abbiamo grandi obbiettivi”

Il coach Benedetto soddisfatto per la prestazione dei suoi analizza con queste parole la partita contro Roseto.

“Ci vuole un pizzico di fortuna. Marco Rossi prima di entrare in campo aveva un problema alla schiena che tra il primo e il secondo tempo si è acuito. Quindi mi sono ritrovato per il terzo quarto a non poter utilizzare né Rossi né Deloach. Entrambi i giocatori volevano rientrare, ma il medico ha dato il placet solo per Rossi che nonostante il problema fisico ha firmato una prestazione straordinaria. Complimenti doppi a lui, ma complimenti meritati a tutta la squadra che ancora una volta ha dimostrato di poter competere per un buon piazzamento play off. Mancano cinque partite al termine del campionato dobbiamo stare ancora attenti e concentrati. Le altre compagini non stanno mollando, sono tutte determinate. Nella pallacanestro non si fanno statistiche o conti, si gioca fino alla fine fino agli ultimi dieci minuti della stagione. Noi, lo ripeto, non molleremo mai. Da quando abbiamo preso Spissu, riesco a far giocare un po’ tutti i giocatori e ognuno di loro, domenica dopo domenica, da il proprio contributo. Il segreto di questo gruppo – ha concluso l’allenatore reggino – credo sia il giocare bene insieme. La mia squadra quotidianamente ha voglia di migliorarsi e di raggiungere obbiettivi sempre più alti”.

Fonte: violareggiocalabria.it