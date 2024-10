2° bando S. Agata: non è scontato che la Reggina ci sarà. Intanto G. Praticò…

Potrebbe cambiare tutto… o nulla. La curatela della fallita Reggina Calcio ha riproposto il bando del centro sportivo S. Agata con il 25% del ribasso, trasformando l’iniziale idea di vendita in fitto d’azienda o del ramo d’azienda con scadenza 30 giugno 2019.

Le parti interessate potranno decidere, quindi, di formulare offerte anche divise tra beni materiali ed immateriali, marchio compreso, qualora non si avvertisse la necessità o la disponibilità economica di investire le 81.000 euro richieste per l’intero “pacchetto”.

Adesso il bando è più accessibile? Secondo i curatori assolutamente si, con l’aggiunta di quel punto 4… “come da esplicita indicazione contenuta nel provvedimento del 13/06/2018 del G.D. che fa seguito all’ invito proveniente dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria di valutare l’ipotesi di poter mettere a disposizione della maggiore espressione calcistica cittadina almeno un campo in erba naturale ed uno spogliatoio del centro sportivo Sant’Agata, anche a titolo oneroso, verrà tenuto in considerazione l’eventuale esplicito impegno da parte del proponente, di soddisfare tale esigenza sociale, per la durata del campionato di calcio 2018/19″…, che in qualche modo dovrebbe fornire qualche garanzia in più.

E la Reggina? Per ora rimane coerente rispetto a quel pensiero espresso ripetutamente nel recente passato. Infatti, nuovamente interpellato sulla vicenda il dirigente di maggioranza Giuseppe Praticò, si è limitato a ribadire: “Non ho nulla da dichiarare in merito alla questione S. Agata”.

Insieme a questo ci giunge voce che la società amaranto, anche dopo l’emissione del secondo bando, non abbia smesso di chiedere informazioni per eventuali disponibilità in altre strutture della città e questo potrebbe essere un segnale.

A questo punto non resta che attendere il prossimo 24 giugno. Sbagliato dare per scontato che questo secondo bando possa vedere la Reggina sicura partecipante e di conseguenza altrettanto sbagliato è pensare che sicuramente il S. Agata sarà la struttura che ospiterà la società amaranto anche per la stagione 2018-19.

