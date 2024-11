Roccella Jazz Festival: al via la II edizione del Jazzy Christmas

Roccella Jazz Festival, sotto la direzione artistica di Paola Pinchera e Vincenzo Staiano, per il secondo anno consecutivo raddoppia gli appuntamenti di Rumori Mediterranei, XXXV edizione, con uno speciale invernale, Jazzy Christmas: una sei giorni dedicata interamente alla musica, nelle sue molteplici sfaccettature, dal 25 al 30 dicembre. Main event di questa sessione invernale del festival, il suggestivo concerto di June & The Sionettes Gospel Singers, il 26 dicembre, presso l’incantevole cornice della Chiesa Matrice Palazzo Carafa, appena restaurata e aperta per la prima volta al pubblico in occasione del concerto. Dalle 21.15, la chiesa ospiterà Roberta Alloisio e Xena Quartet, che scalderà la scena per il concerto di June & The Sionettes Gospel Singers. L’Auditorium Comunale, sarà il centro di questo Jazzy Christmas dal 27 dicembre; dalle 21.15 un importante doppio appuntamento: Tai Small Crowd con Tai No-Orchestra, una produzione originale a cura di Roberto Masotti in cui si intrecciano musica e arti visive. A seguire, in anteprima europea, Ches Smith, Craig Taborn e Mat Maneri, presenteranno il nuovo progetto The Bell. Lunedì 28 dicembre, dalle 21.15, sarà la volta di un doppio appuntamento tutto italiano con il quintetto della talentuosa Greta Panettieri e Roberto Cecchetto Core Trio che presenterà il nuovo album, Live at Cape Town, edito dall’etichetta milanese NAU Records. Martedì 29 dicembre, alle 21.15, l’Auditorium Comunale, ospiterà invece il quartetto di Luca Ciarla e, a seguire, il trio di Franco D’Andrea, tra i più stimati pianisti italiani del nostro tempo. Il 30 dicembre, infine, dalle 21.15, i titoli di coda della seconda edizione del Jazzy Christmas di Roccella Jazz Festival con Antonio Faraò Quartet e, a seguire, Rossana Casale e il suo Round Christmas. Non mancano anche quest’anno gli appuntamenti di Jazz al Convento: il 25 dicembre, si festeggerà il Natale, dalle 21.15 con il MLC Elias’ Trip Tour e, a seguire Antonio Pascuzzo presenterà il nuovo progetto Pascouche. Sabato 26 dicembre, alle 18, l’ex Convento dei Minimi ospiterà il trio di Federico Placanica, giovane talento di Roccella. Le note del solo del chitarrista Filippo Cosentino saranno protagoniste il 27 dicembre alle 18. Il duo composto da Massimiliano Milesi e Giacomo Papetti, darà il via alla serata del 28 dicembre, alle 18 all’ex Convento dei Minimi, presentando il nuovo album Dimidiam. Il 29 novembre, alle 18, l’appuntamento è con il trio Savino – Angiuli – Liberti; infine, il 30 dicembre, Blue Africa Trio, alle 18, chiuderà il ciclo di concerti all’ex Convento dei Minimi. La musica come protagonista in ogni sua forma al festival internazione di Roccella: ad arricchire questo Jazzy Christmas, sei master classes, gli appuntamenti speciali Jazz e Fotografia, con mostre, presentazioni di libri e il concorso Roccella Jazz Ten Years After. Roccella Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Jonica Onlus, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria e del Comune di Roccella Jonica.