Ritorna alla vittoria la Bermè Viola Reggio Calabria

Torna alla vittoria la Bermè Viola Reggio Calabria. I Neroarancio chiudono sotto di 5 punti all’intervallo lungo, rispondono nel terzo periodo firmando un break di 29-9 . Ritorno alla vittoria grazie anche ai 20 punti di Andrea Crosariol e ai 18 di Roberto Rullo che portano la Bermè Viola Reggio Calabria a 6 punti in classifica.

“Quella di oggi per noi è una vittoria importante – dice coach Giovanni Benedetto a fine gara-. Avevamo la necessità di tornare al successo, le sei sconfitte consecutive pesavano molto dal punto di vista psicologico. Sapevamo che per noi sarebbe stato più semplice giocare in trasferta, avremmo avuto meno pressione. Oggi abbiamo fatto un piccolo ma significativo passo in avanti: abbiamo intrapreso la strada giusta ma sappiamo che il percorso presenterà ancora molte difficoltà. Faccio un plauso ai ragazzi: grande impegno da parte loro e risposta importantissima, esattamente quella che mi aspettavo”

ASSIGECO CASALPUSTERLENGO-BERMÈ VIOLA REGGIO CALABRIA 58-77 (14-18; 21-12; 9-29; 14-18)

Assigeco Casalpusterlengo: Poletti 5; Fultz 7; Sandri 9; Austin 6; Jackson 13; Chiumenti 15; Rota; Vencato1; Bordato; Dincic; Donzelli; Rossato 2.

Coach A.Finelli.

Bermè Viola Reggio Calabria: Costa; Lupusor 9; Rullo 18; Crosariol 20; Dobbins 13; Mordente 6; Ghersetti 6; Pandolfi; Brackins 5; Spinelli.

Coach Giovanni Benedetto.

Fonte: violareggiocalabria.it