“Un Natale per tutti” a Sant’Eufemia d’Aspromonte

“L’importanza del servizio agli altri, specialmente se bisognosi in quanto ultimi, è propria dell’intenzione giubilare in questo Anno Santo della Misericordia”. Con queste parole d’esordio, pronunciate dal Delegato Vicario, Dott. Comm.re di Merito con Placca, Aurelio Badolati nella Chiesa di Sant’Eufemia Vergine e Martire di Sant’Eufemia d’Aspromonte, piccolo comune montano della provincia di Reggio Calabria, ha avuto inizio la “Seconda settimana della solidarietà – Un Natale per tutti” .

Il progetto solidale, promosso dalla Delegazione Calabria a favore delle persone indigenti della regione, è stato reso possibile, ricordiamo ancora una volta, grazie alla cospicua donazione di generi di prima necessità fatta dalla Esselunga S.p.A., una delle più importanti catene italiane nel settore della grande distribuzione organizzata.

Il tutto, è giusto rimarcare, grazie alla grande sensibilità dimostrata nei confronti della regione più povera d’Italia, da parte del nostro Gran Prefetto, S.E. l’Ambasciatore Augusto Ruffo di Calabria, dei Principi di Scilla. L’atto simbolico della donazione agli “ultimi” (i beni erano stati in precedenza consegnati ai volontari della Parrocchia) è stato sancito attraverso la celebrazione di una Santa Messa, per l’occasione gremita in ogni ordine di posto.

Presenti alla cerimonia, oltre al già citato Delegato Vicario, i Cavalieri di Merito Rocco Gatto e Pasqualino Guerrisi. Nel corso della funzione religiosa il parroco, Don Elia Longo, dopo aver ringraziato il nostro Ordine, al momento dello scambio del Segno della Pace ha voluto abbracciare fraternamente uno a uno i cavalieri presenti, significando in tal modo “L’abbraccio benedicente del Padre di ogni misericordia. Abbraccio che riceve, accoglie e ama. E che poi elargisce al prossimo, riconoscendo in ognuno il volto di Cristo”.

Prossimo appuntamento a Taurianova (RC).