Raffaello Di Pietro in concerto a Reggio Calabria

Il 25 Dicembre presso il ristorante pizzeria Via Veneto alle ore 22;00 l’atteso concerto del cantautore reggino Raffaello Di Pietro, uno dei pochi artisti capace di trasmettere l’anima musicale dei brani proposti, grazie alla sua inconfondibile voce.

Bio: Raffaello Di Pietro Cantautore nato a Reggio Calabria classe 66; arriva a Roma nei primi anni 90 dove comincia a cantare nei più importanti Piano Bar Capitolini , affermandosi velocemente e instaurando da subito un solidissimo rapporto lavorativo con importanti personaggi dello spettacolo e del Jet Set.

La sua carriera di Cantautore prende forma nel 2000, nasce così un intensa collaborazione col Tenore Andrea Bocelli per il Cd “Cieli di Toscana”, che culmina nell’incisione di una canzone dal titolo “Il Mistero dell’amore”; di seguito scrive il testo de “L’amore ci cambia la vita per Gianni Morandi, sigla dello show del Sabato sera di Rai uno.

Raffaello Di Pietro continua a scrivere canzoni per altri Artisti: Alex Baroni, Anna Oxa, Anna Tatangelo, Gigi D’alessio, Riccardo fogli, Gigi Finizio, Aleandro Baldi ,Toto Cutugno e molti altri. Nel frattempo pensa intensamente al suo primo lavoro da solista, Personale Viaggiante riesce ad esprimere al meglio tutti i mondi del Raffaello Cantautore, il vissuto, la strada e ballate Pop che si fondono elegantemente con il Jazz e la Bossanova.Questo è un CD pieno di energia Artistica che ha l’onore di ospitare dei giovani grandi musicisti, rappresentanti autorevoli dell’Italia nel mondo, nomi come Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso e tantissimi altri grandi che hanno suonato le 11 canzoni; l’attenzione per i primi tre singoli per la promozione non è casuale il primo è: “Canto per te” una Ballad Blues in 6/8 intensa e dolce, scritta per il figlio Andrea una fotografia limpida di come cambia in positivo la vita di coppia dopo l’arrivo di un figlio.

Più spensierata e divertente invece è”Personale Viaggiante” che è un po’ la storia di tutti noi, raccontata con parole semplici che danno il senso dell’infinito e con molti déjà vu che lasciano spazio alla nostalgia spensierata e divertente; più intensa è l’altra scelta, è un omaggio all’indimenticabile Papa Woytila cantata con chiaroscuri da vero Outsider ,un interprete Italiano puro, un cantautore da seguire.