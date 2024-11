Il Comitato Corso Sud presenta il Carnevale 2016

Nei locali del Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria, sono state presentate le iniziative previste per il Carnevale 2016 organizzate dal Comitato Corso Sud in collaborazione con il Dopolavoro ferroviario, l’associazione culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte”, l’associazione ludico – educativa l’Elefante. Il Carnevale 2016 del Comitato Corso Sud è stato patrocinato dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria e dalla Provincia di Reggio Calabria. Alla conferenza stampa di presentazione, moderata dal giornalista Massimo Calabrò, coadiuvato dal collega Domenico Suraci hanno preso parte il Presidente del Dlf di Reggio Francesco De Marco, Francesco Foti e Pietro Foti del Comitato, la Presidente dell’associazione l’Elefante Katia Megale, Peppe Mazzacuva (Calabria dietro le quinte), il Presidente del Consiglio Provinciale Antonio Eroi e per l’amministrazione comunale di Reggio gli assessori Giovanni Muraca e Nino Zimbalatti ed il consigliere delegato ai grandi eventi Nicola Paris. Il programma prevede una sfilata in maschera, spettacoli a piazza Garibaldi ed alla Villa Comunale ed attività ludico didattiche con le scuole materne e primarie della città e circa 1000 bambini coinvolti.

Ecco il programma completo:

Sabato 6 Febbraio 2016 – “Carnevale…..maschere, chiacchere e risate”

– ore 15.30: sfilata delle mascherine sul Corso Garibaldi con partenza da Galleria Zaffino sino alla Villa Comunale. La sfilata sarà arricchita dalla presenza di artisti di strada, animatori e simpatiche mascotte.

– ore 17.00: Piazza Garibaldi, si svolgerà lo spettacolo di Giocoleria Infuocata

– ore 18.00: presso la Villa Comunale si terrà lo spettacolo di magia con il bravissimo Mago Mefai, il divertimento per i più piccoli è assicurato.

– ore 19:00: a Piazza Garibaldi tante risate ed ilarità con la comicità di Pipitonella da Insieme e con la partecipazione di Giorgio Casella nello spettacolo “Fiori di cabaret… sbocciano le risate” presentato da I Non ti regoli.

– Per tutto l’arco della giornata sarà possibile visitare la mostra fotografica “Carnevale alla Villa Comunale“, realizzata all’entrata della Villa dall’Associazione Lelefante. La mostra, in cui saranno esposte foto antiche e meno antiche dei bambini immortalati presso la Villa Comunale negli anni d’oro del carnevale reggino, ha l’intento di far rivivere la Villa negli anni del suo splendore, quando era una tappa obbligata per la foto in maschere per ogni bambino.

– Presso la Villa Comunale e per tutto l’arco della giornata, saranno allestiti parchi gioco gonfiabili e giostre.

– Nelle ore pomeridiane durante gli eventi sarà possibile degustare i dolci carnevaleschi offerti dalla Pasticceria Fragomeni.

Domenica 7 Febbraio 2016

– La Carrozza di Frozen allieterà i bambini con i personaggi del famoso cartone animato, ed i bambini potranno fare un giro insieme a loro.

– ore 11.30: presso la Villa Comunale si terrà lo spettacolo delle Bolle di Sapone

– ore 17.00: presso la Villa Comunale si terrà lo spettacolo delle Marionette

– Presso la Villa Comunale e per tutto l’arco della giornata, saranno allestiti parchi gioco gonfiabili e giostre.

Per tutto l’arco della giornata sarà possibile visitare la mostra fotografica “Carnevale alla Villa Comunale“, realizzata all’entrata della Villa dall’Associazione L’elefante.