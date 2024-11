A Reggio Calabria la presentazione del volume di Stefano Cuzzocrea “Ho un complesso rock”

Continua il 2bePOP on tour, campagna di tesseramento all’omonima associazione che si unisce alla presentazione del libro Ho un complesso Rock di Stefano Cuzzocrea (ed. Round Robin).

Dopo le tappe di Paola e Cosenza, il tour approderà a Reggio Calabria presso gli spazi di The Modernist, showroom e luogo per eventi culturali sito in via Paolo Pellicano 37/C.

L’associazione 2bePOP, nata da un’idea dello stesso Stefano Cuzzocrea prima della sua prematura scomparsa, ne ha raccolto le idee e l’ispirazione e continua a diffonderne l’enorme patrimonio culturale, fatto di competenze, cultura, musica e amicizia. Come quella che ha legato e ancora lega il giornalista calabrese alla città di Reggio Calabria e al progetto di E’ Lifestyle, rivista (uscita dal 2007 al 2011) della quale è stato entusiasta contributor. A oggi l’associazione – che non ha fini di lucro – pone al centro della sua attività la raccolta di fondi utili alla ricerca sul cancro usando come strumento la promozione musicale e letteraria con iniziative in ambito culturale su tutto il territorio nazionale.

Ho un complesso rock è invece la raccolta di oltre duecento articoli pubblicati per il portale Rivist@Online, di cui Stefano Cuzzocrea è stato collaboratore agli inizi della sua carriera. Uscito inizialmente in cento copie gratuite, il volume è stato ristampato dalla casa editrice romana Round Robin.

La serata vedrà la lettura pubblica di brani del volume da parte di Valentina De Grazia, già direttore di E’Lifestyle.

Inoltre, alcuni degli articoli apparsi sul magazine reggino saranno esposti nei locali di The Modernist come tele vive del contributo di Stefano a un progetto di rinnovamento culturale della città di Reggio Calabria.

Interverranno

Luigi Politano, Editore (Round Robin)

Francesco Sapone

Valentina de Grazia

Djset a cura di Polychrome

Artwork

Roberto Gentili