Il 30 Aprile riapre definitivamente il Museo

Annunciata in conferenza stampa la riapertura definitiva del Museo Archeologico Nazionale: l'intero percorso espositivo e la sala dei Bronzi di Riace

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria riaprirà nella veste definitiva il prossimo 30 aprile. Sarà offerto ai visitatori l’intero percorso dell’esposizione permanente, che affiancherà gli spazi per le mostre temporanee.

Tra le tante vetrine, contenenti alcuni dei più importanti reperti della regione, si potrà attraversare l’intera storia dell’antichità calabrese, dalla preistoria sino all’età romana. Una narrazione affascinante ed evocativa che si concluderà con la grande sala dei Bronzi di Riace e dei Bronzi di Porticello.

A darne notizia, in conferenza stampa, il Direttore Carmelo Malacrino che, per l’occasione, ha annunciato anche la visita del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

«Nella consapevolezza che l’apertura di Palazzo Piacentini potrà comportare anche il consolidamento e la crescita del tessuto sociale, economico e produttivo di Reggio Calabria» ha dichiarato Malacrino ai giornalisti.