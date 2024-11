Il cantautore calabrese Dario Brunori nuovo testimonial dell’UNICEF Italia

Ieri mattina a Roma, il presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera ha nominato il cantautore Dario Brunori testimonial nazionale, per il suo importante contributo musicale, la divulgazione artistica e il costante impegno a favore di tutti i bambini in pericolo: perseguitati, malnutriti, in fuga dalle guerre, derubati della loro infanzia.

Brunori è già da tempo al fianco dell’UNICEF: in qualità di testimonial regionale per la Calabria ha sostenuto diverse iniziative della nostra organizzazione attraverso spettacoli e concerti. Tra tutte, il tour nazionale del 2014 “Il Cammino di Santiago”, nelle cui tappe sono state organizzate attività di raccolta fondi per l’intervento umanitario dell’UNICEF in favore dei bambini vittime della guerra in Siria.

«A nome della famiglia dell’UNICEF Italia ringrazio Dario Brunori per aver accettato di essere al nostro fianco» ha dichiarato il presidente Guerrera, «Dario è un cantautore impegnato che ha deciso di prestare la sua voce a tanti bambini che hanno bisogno di aiuto in ogni angolo del mondo. Siamo certi che con il suo impegno saprà dare un contributo importante in favore di questi bambini.»

«Facendo spettacolo devo stare molto attento a non guardarmi troppo allo specchio e a non dimenticare che esistono altri “mondi” oltre al mio. Mondi nei quali accadono eventi drammatici, ancor più perché spesso coinvolgono dei bambini» ha commentato Brunori. «La mia collaborazione con l’UNICEF, che oggi diventa più ‘ufficiale’, va proprio nella direzione di una maggiore attenzione e consapevolezza da parte mia e di un aumento delle possibilità concrete di poter dare il mio contributo. Per questo ricevo questa nomina come fosse un dono per la mia crescita personale. Grazie di cuore.»