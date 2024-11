Torna a Reggio Calabria “Notre dame de Paris” con le musiche di Riccardo Cocciante e il cast originale

Dopo quasi mille repliche in undici anni e quattro anni di sosta, ritorna in scena in Italia , l’opera moderna più famosa al mondo.

NOTRE DAME DE PARIS debuttava al Palais des Congrès di Parigi il 16 settembre 1998, nella sua versione originale francese, e fu subito trionfo. Quattro anni dopo, David Zard produceva la versione italiana con l’adattamento di Pasquale Panella: il 14 Marzo 2002, al Gran Teatro di Roma, costruito per l’occasione, si teneva la “prima” di quello che sarebbe stato il musical dei record; un’emozione che, da allora, ha “contagiato” oltre due milioni e mezzo di spettatori. Un successo travolgente non solo in Francia e in Italia. NOTRE DAME DE PARIS è stata cantata in 7 lingue diverse e rappresentata ben 4.046 volte nel mondo, dall’Inghilterra al Canada, passando per Russia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Libano, Turchia, e in decine di altri paesi, riscuotendo ovunque una presenza di pubblico senza precedenti, e la marcia trionfale continua e non si arresta.

NOTRE DAME DE PARIS è un’alchimia unica e forse irripetibile, che porta innanzitutto la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante per le musiche, definite da tutti sublimi, e le parole, che raccontano una storia emozionante, scritte da Luc Plamondon e, nella versione Italiana, da Pasquale Panella; le coreografie ed i movimenti in scena sono curati da Martino Müller; i costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Rätz; diretti magistralmente dal regista Gilles Maheu: un team di artisti di primo livello che hanno reso quest’opera un assoluto capolavoro.

Questo attesissimo, nuovo tour che ha debuttato a Milano 3 marzo scorso, sarà interpretato da un cast di eccezione composto, tra gli altri, da Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso) e oltre 30 ballerini, acrobati e breakers. Come recita lo slogan di NOTRE DAME DE PARIS, una cosa è certa: la musica non è mai stata così spettacolare!

Per la gioia del pubblico calabrese, è stata confermata dal promoter Ruggero Pegna anche l’unica tappa in Calabria al Palacalafiore di Reggio nei giorni 25 e 26 novembre. Previsti due spettacoli serali alle ore 21.00 e due spettacoli per le scuole alle ore 10.30. Imponente l’allestimento che, per la larghezza del palcoscenico di ben 32 metri, sarà sistemato sul lato più lungo del palasport, trasformando la struttura reggina in un grande teatro, tutto con posti a sedere numerati.

“Ringrazio David e Clemente Zard – ha detto Ruggero Pegna – per aver accolto il mio invito a inserire la Calabria nel prestigioso tour originale che venne già nel 2002 a Catanzaro. Dopo l’apertura della mia trentesima ‘Fatti di Musica’ con ‘Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo’, questa edizione avrà a novembre una chiusura straordinaria, per la quale sono certo che la Calabria darà una risposta eccezionale di pubblico. E’ uno spettacolo maestoso e questa è un’occasione imperdibile per vivere le emozioni di uno degli spettacoli più belli di tutti i tempi”.

La prevendita partirà lunedì 7 marzo nei punti Ticketone (online al sito www.ticketone.it; a Reggio Calabria: Taxi, corso Garibaldi n. 330). Previsti sconti per comitive di almeno 25 persone e ragazzi. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili il numero telefonico della Show Net 0968441888 e il sito www.ruggeropegna.it.

INFORMAZIONI UTILI

INFO BIGLIETTI: I biglietti per Reggio Calabria sono in vendita nei circuiti Ticketone e Show Net

Infoline: 0968.441888 – info@ruggeropegna.it – www.ruggeropegna.it

Prezzi dei Biglietti per gli spettacoli serali

Poltronissima gold: euro 69.00; Ragazzi: euro 59,00;

Poltrona: euro 64,00; Ragazzi: euro 55;

Tribuna centrale bassa: euro 64; Ragazzi: euro 55;

Tribuna laterale bassa: euro 49,00; Ragazzi: euro 42,00;

Tribuna centrale alta (primo anello): euro 54,00; Ragazzi: 46,00;

Tribuna centrale alta (secondo anello): euro 49,00; Ragazzi: euro 42,00;

Curva: euro 39,00; Ragazzi: euro 33,00;

Tribuna laterale alta: euro 30,00; Ragazzi euro 26,00.

Tariffa GRUPPI con sconto del 10%;

Poltronissima gold (no sconto)

Poltrona: euro 58,00;

Tribuna centrale bassa: euro 58,00;

Tribuna laterale bassa: euro 44,00;

Tribuna centrale alta (primo anello): euro 49,00;

Tribuna centrale alta (secondo anello euro 44,00;

Curva: euro 36,00;

Tribuna laterale alta: euro 27,00.