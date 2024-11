YouTube e lo streaming a 360 gradi

di Gianni Vittorio – Dai rumors che si sentono sul web e dalle dichiarazioni dei responsabili del progetto sembra che Youtube stia per rilasciare la videocamera 360 gradi, con la quale si potrà trasmettere video ed eventi in diretta streaming.

Di norma, i video a 360° sono la miscela di più video fatti in contemporanea.

Le camere che li producono hanno più obiettivi grandangolari, ognuno con una propria acquisizione video – quando non sono direttamente realizzati utilizzando più camere posizionate ognuna per conto suo su una struttura.

Le clip vengono poi assemblate in post-produzione, per generare l’effetto sferico. Tradurre questo effetto in una diretta vorrebbe dire dover automatizzare il processo in modo che avvenga in tempo reale.

YouTube lo ha reso possibile con GoPro Odissey, ma replicare la tecnologia sulla piattaforma rivolta a tutti significherebbe dover gestire gli input di più dispositivi diversi tra loro.

Uno dei possibili ostacoli da superare per rendere pubblica la tecnologia potrebbe essere legato al grande quantitativo di banda necessaria per una riproduzione in diretta senza interruzioni.

Per approndimenti: http://www.webnews.it/2016/02/03/youtube-video-360-gradi-live-streaming/