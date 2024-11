Al PalaCalafiore il tour di Marco Mengoni, le info sui biglietti

Come per i Negramaro, anche per il concerto di Marco Mengoni che si terrà al Pala Calafiore di Pentimele di Reggio Calabria il prossimo 30 novembre, esistono alcuni punti vendita autorizzati Ticket One calabresi e siciliani, che attuano un sovrapprezzo di € 2,00 sui biglietti emessi.

Ricordiamo gli utenti che questo ulteriore sovrapprezzo per ogni biglietto venduto risulta assolutamente illegale.

La maggiorazione infatti, è vietata in quanto l’acquirente non può apprendere da noi un prezzo e poi trovarne altri nei punti vendita ufficiali. Pertanto invitiamo gli spettatori a non acquistare i biglietti qualora dovessero imbattersi in tale maggiorazione di prezzo. QUESTO E’ “BAGARINAGGIO!”.

E’ una cosa gravissima sapere che qualcuno faccia impropriamente un ulteriore addebito sul prezzo del biglietto già stabilito e una qualsiasi maggiorazione applicata nei punti vendita ufficiali non è assolutamente consentita.

Tali maggiorazioni sono contemplate e devono essere applicate esclusivamente in caso di forniture di eventuali servizi accessori, vedi spedizioni o vendite online, giammai come ulteriore aumento del prezzo del biglietto nei punti vendita ufficiali, il cui aggio è incluso nel diritto di prevendita prestabilito (non superiore al 15% del biglietto). Quindi si tratta, a tutti gli effetti, di una truffa a noi organizzatori, al pubblico e alla Siae.

La Esse Concerti srl diffida quindi chiunque si assume la responsabilità di applicare tale maggiorazione.

I biglietti per le nuove date del tour saranno in vendita a partire dalle ore 12.00 di giovedì 17 marzo attraverso il circuito TicketOne e www.inprimafila.net online, via call center e in tutti i punti vendita autorizzati.