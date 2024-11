La Disney a Reggio Calabria con la disegnatrice Federica Salfo – FOTO

di Giada Serranò – Federica Salfo, disegnatrice Disney, è stata ospite dell’Accademia del Fumetto AF, fondata da Antonio Federico, e ha tenuto una lezione sul disegno Disney.

L’incontro si è tenuto presso la sede della casa editrice Falzea, partner dell’Accademia del Fumetto. Tante adesioni, fra allievi in corso, ex allievi e partecipanti esterni alla scuola.

Il disegno è stato il centro della lezione, Federica Salfo ha guidato i presenti attraverso i passaggi fondamentali del character design, necessari per disegnare un personaggio.

“Dietro ogni lavoro -ha dichiarato Salfo – c’è un mondo affascinante e il pubblico vede solo una piccola parte di ciò che realmente facciamo”.

Fra i presenti anche Paolo Falzea, editore dell’omonima casa di pubblicazione reggina che ha ospitato l’evento: “Il fumetto e l’editoria camminano di pari passo. Per questo, dopo una collaborazione che dura già da diversi anni, io e Antonio abbiamo deciso di creare un partenariato, per permettere agli allievi dell’accademia di avere un rapporto più stretto con una casa editrice che possa in futuro pubblicare le loro opere”.

Salfo è il secondo ospite illustre dell’anno accademico 2016. Prima di lei, anche il disegnatore Luca Maresca (Sergio Bonelli Editore), ha tenuto una lezione di disegno aperta al pubblico.

Federica Salfo è anche docente presso l’accademia internazionale di comix di Roma, dove insegna fumetto umoristico. La disegnatrice ha raccontato a CityNow le tappe più importanti della propria formazione e carriera lavorativa: “Quando ero piccola invece di giocare disegnavo, ma non avrei mai pensato che un giorno sarebbe diventato il mio lavoro. Ho frequentato il liceo magistrale, quindi niente a che vedere con il disegno. Dopo la scuola i miei genitori mi hanno regalato la possibilità di frequentare la scuola internazionale di comics. Questa esperienza formativa ha dato il via alla mia carriera, perchè subito dopo aver concluso i miei tre anni di studio ho iniziato a insegnare e a lavorare come disegnatrice. Lavoro con la Disney da dieci anni. È iniziato tutto per caso, ho cercato l’indirizzo mail per inviare le mie credenziali e dopo averlo fatto sono stata ricontattata per un appuntamento. Ho presentato il mio portfolio e dopo un anno, io non ci pensavo più, sono stata ricontattata per frequentare un master e da qui ho iniziato il mio lavoro con loro”.

E alla domanda su quali siano i suoi progetti futuri, risponde: “Il mio sogno nel cassetto è quello di sviluppare un fumetto tutto mio!”

