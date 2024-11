A Reggio Calabria l’iniziativa “Apericena col detective”

Romanzi gialli, reading e musica, sono questi gli ingredienti di “Apericena col detective” la rassegna di Giallo al Castello organizzata dalla libreria-edicola Cogliandro e diretta e presentata da Cristina Marra.

I detective protagonisti dei romanzi dei più noti giallisti italiani con i loro autori si siederanno a tavola per raccontare indagini e metodi di scrittura davanti a un menu a tema giallo e noir. Nei locali di Passion Me_eat si alterneranno le parole alla musica e ai tanti assaggi del buffet con la formula di apericena con libro. La rassegna che porterà a Reggio Calabria i nomi più noti della narrativa di genere poliziesco e noir inizia venerdi 8 aprile con lo scrittore casertano Enzo Restivo. Avvocato con la passione per la scrittura, Restivo è autore di “Tana libera tutti”, romanzo vincitore del concorso letterario nazionale “Emozioni d’inchiostro noir” di Laruffa editore. Il suo commissario Salamone sarà al centro della conversazione che punterà a far conoscere il personaggio e il suo autore partendo dal menu della serata. Questo è il primo indizio e l’appuntamento con Enzo Restivo è l’8 aprile alle ore 20,00 nel locale Passion Me_eat di via Crisafi.