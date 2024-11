La Maratona Ferroviaria in Calabria arriva a Soveria Mannelli

Il passaggio del treno speciale della Maratona Ferroviaria in Calabria, con l’arrivo presso la stazione di Soveria Mannelli programmato per martedì 5 aprile, vedrà il direttivo della Confederazione Mobilità Dolce (Co.Mo.Do.) e l’Associazione Ferrovie in Calabria accompagnare alcuni rappresentanti di Tour Operator nazionali e internazionali, in compagnia delle associazioni e dei cittadini che liberamente decideranno di aderire all’iniziativa.

La Maratona Ferroviaria è inserita nel contesto della IX Edizione delle Giornate Nazionali delle Ferrovie Non Dimenticate e del Mese della Mobilità Dolce che Co.Mo.Do ha organizzato, in un viaggio di gruppo a bordo di treni regionali in più tappe attraversando la Calabria nei giorni 5 e 6 aprile.

Obiettivo della giornata

L’obiettivo della giornata, una volta raggiunta la stazione di Catanzaro Lido da Reggio Calabria attraverso la ferrovia jonica, sarà quello di raggiungere Cosenza a bordo dei treni (e dei bus sostitutivi) delle Ferrovie della Calabria, passando per Soveria Mannelli e Rogliano.

Accoglienza a Soveria Mannelli

Per quanto riguarda l’arrivo del treno presso la stazione delle Ferrovie della Calabria di Soveria Mannelli, previsto dal programma per le ore 12:48 di martedì 5 aprile 2016, i Soci Volontari dell’Associazione Pro Loco Soveria Mannelli hanno predisposto l’accoglienza e il saluto del gruppo di viaggiatori che effettueranno una sosta nel percorso che li porterà poi a Cosenza.

Il direttivo della Pro Loco intende ringraziare il presidente dell’Associazione Ferrovie in Calabria, Francesco Lazzaro, e tutti i soci, per aver fornito la possibilità di promuovere la cittadina di Soveria Mannelli anche in questa manifestazione.

L’importanza del servizio pubblico ferroviario

Inoltre, il direttivo della Pro Loco coglie l’occasione, in merito all’importante servizio di trasporto pubblico svolto negli anni dall’azienda ferroviaria, non solo per lo spostamento dei viaggiatori, ma anche per sottolineare che sarebbe auspicabile che le Ferrovie della Calabria potessero tornare ai livelli del passato, quando le aziende utilizzavano la tratta per i trasporti dei prodotti e delle merci, da e verso Cosenza e Catanzaro.

A tal proposito, la Pro Loco ricorda come già nel gennaio del 2008 era stato firmato un protocollo di intesa tra il Comune di Soveria Mannelli e le Ferrovie della Calabria con il quale si proponevano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Dimostrare come una concreta e stabile collaborazione tra un ente locale e le Ferrovie della Calabria possa migliorare complessivamente il servizio di trasporto nell’interesse di cittadini ed imprese.

Sperimentare forme di collaborazione e di interazione dei programmi di sviluppo tra Comune di Soveria Mannelli e Ferrovie della Calabria.

Realizzare un modello da utilizzare ed adattare in altre realtà della Regione.

L’accoglienza ai viaggiatori

Per salutare i viaggiatori a Soveria Mannelli, l’Associazione Ferrovie in Calabria, in collaborazione con la Pro Loco di Soveria Mannelli, sta organizzando il servizio di accoglienza.

Nel corso della sosta presso la stazione Soveria Mannelli, la Pro Loco omaggerà gli ospiti con la consegna di alcune copie dei calendari fotografici promozionali della Città.

Ad accogliere gli ospiti saranno presenti anche il direttivo dell’AIR (Associazione Imprenditori del Reventino) e Marco Rubbettino, già presidente del Consiglio Direttivo Giovani Imprenditori di Confindustria della Provincia di Catanzaro. Una partecipazione non simbolica, ma che intende sottolineare come le aziende locali abbiano a cuore le sorti dello storico servizio pubblico, che non va perso, ma potenziato.

Promozione dell’evento

Per promuovere l’evento, la Pro Loco ha coordinato la macchina mediatica della giornata, grazie alla collaborazione con la testata cittadina IlReventino.it, il portale dell’informazione calabrese CalNews, e l’Associazione telematica di promozione sociale Liberi.TV.