25 novembre, la stazione di Reggio si tinge di rosso. Minasi: ‘Colpo d’occhio emozionante’

«Questa mattina ho preso il treno AV da Reggio Calabria a Roma e, arrivata in stazione, ho trovato una bellissima sorpresa, che mi ha molto colpita: tutta la stazione era illuminata di rosso, per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un omaggio suggestivo e potentissimo alle vittime della violenza, che ci induce giustamente a riflettere e a non dimenticare».

La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, racconta così il colpo d’occhio inatteso che accoglie i viaggiatori sui binari reggini , in una cornice che già di per sé rappresenta un’eccellenza per il Sud.

Stazione di Reggio Calabria illuminata a festa

«La stazione di Reggio Calabria è da sempre una delle più belle d’Italia e negli ultimi anni ha accresciuto la sua bellezza — dice la Senatrice — per il suo stato impeccabile di conservazione, la cura degli spazi, l’attenzione alla pulizia e alla sicurezza. Ma questa mattina era ancora più affascinante e, per questo, ho tenuto a sottolinearlo con questa nota. Vederla illuminata di rosso in una giornata così significativa è stata un’emozione e credo lo sarà per chiunque».

Tilde Minasi ha ringraziato Ferrovie dello Stato per la sensibilità dimostrata con questo gesto che rende ancora più forte il messaggio di rispetto, consapevolezza e vicinanza alle donne vittime di violenza.

«So peraltro che l’iniziativa – prosegue Minasi – interessa molte stazioni Italiane e questo appunto dimostra quanto le nostre Ferrovie siano attente anche ai temi sociali. Hanno voluto celebrare un momento importantissimo con una scelta semplice ma dal grande impatto visivo ed emotivo. Un segnale – conclude – che parla alla città, ai viaggiatori e a tutto il Paese».