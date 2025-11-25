25 novembre a Reggio, la lezione dei bambini dell’asilo Heidi: “L’amore non fa male”

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza Sulle Donne, vogliamo condividere un gesto di profonda sensibilità che arriva dai più piccoli, custodi della speranza: i bambini della classe dei 5 anni della Scuola dell’Infanzia “Heidi” di Gallico che, attraverso una danza semplice ma carica di significato, hanno voluto interpretare un messaggio potente: quello del “sorriso dietro al pianto“.

Ci sono donne che, ogni giorno, cercano la forza di sorridere e di andare avanti, nonostante le paure, il dolore e la violenza subita. I bambini, con la loro purezza, ci ricordano che ogni sorriso forzato è un grido d’aiuto silenzioso e che il dolore non va mai ignorato.

La loro danza diventa così un invito rivolto a tutti noi adulti : Dobbiamo proteggere quei sorrisi e asciugare quelle lacrime.

L’amore non fa male, l’amore non picchia, l’amore non umilia. Dobbiamo impegnarci a costruire un mondo in cui ogni donna si senta al sicuro, rispettata e libera di essere se stessa, senza paura.

Insieme, per porre fine alla violenza. Mai più silenzi, mai più indifferenza.