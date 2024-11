Grande successo per la Corrireggio 2016 – Ecco i 159 scatti di Citynow!

di Domenico Suraci – Si è svolta nel magnifico scenario del Lungomare di Reggio Calabria, la trentaquattresima edizione della Corrireggio all’insegna del motto di quest’anno che è stato: “portiamo rispetto”, inteso come educazione e cura verso il prossimo, magistralmente organizzata da Legambiente, e dal suo massimo esponente territoriale, Nuccio Barillà.

Il meteo inizialmente avverso non ha fermato una delle kermesse sportive, annualmente più attese della nostra città. Tantissimi i partecipanti che hanno percorso 4,5 km in modo non competitivi, altrettanti numerosi gli agonisti che hanno invece percorso 12,5 km, ovvero l’intero tracciato. Anche quest’anno ha vinto il reggino Cuzzocrea.

Da segnalare la presenza di numerosi migranti che hanno partecipato all’importante gara podistica. Importanti riconoscimenti sono stati attribuiti al “Comitato del Parco Caserta” e alle “Officine Miramare” ed allo chef Filippo Cogliandro. Inoltre istituito con la Camera di Commercio, il premio speciale denominato “Premio Legalità e/è rispetto” che verrà assegnato durante la consueta cerimonia di premiazione dei vincitori, il 28 aprile p.v.. all’azienda di Tiberio Bentivoglio che si è distinta nel rappresentare “un’economia pulita” presso il Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro”.

Grande successo anche per questa edizione, un mix perfetto di cultura ambientale e sportiva che sulla scia della sua mission di aggregatore sociale ha aderito agli Stati Generali della Cultura, ed inoltre parteciperà con i suoi rappresentanti, alla festa per la riapertura del Museo dello Strumento Musicale, questa sera alle ore 17.00.

QUI LA FOTOGALLERY A CURA DI ANTONELLO DIANO (159 SCATTI)